https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576529127.html

Тюменский Гарантийный фонд привлек в экономику более один млрд рублей

Инвестиционное агентство Тюменской области в период борьбы с пандемией помогло привлечь в экономику региона более 1 миллиарда рублей в виде банковских кредитов... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:12

2020-08-31T14:12

2020-08-31T14:12

тюменская область

экономика

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<strong>ТЮМЕНЬ, 31 авг - РИА Новости</strong>. Инвестиционное агентство <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> в период борьбы с пандемией помогло привлечь в экономику региона более 1 миллиарда рублей в виде банковских кредитов и микрозаймов при помощи программы "Гарантийный фонд", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.В рамках программы "Гарантийный фонд" предоставляются поручительства субъектам МСП по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе. Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм, но не более 25 миллионов рублей. Поручительство предоставляется по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга) со сроком до 15 лет, по микрозаймам и банковским гарантиям — сроком до 3 лет.Как отмели в департаменте, программа "Гарантийный фонд" входит в разработанный правительством региона пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Кредиты направлялись предпрятиями на пополнение оборотных средств и увеличение онлайн-продаж, выплату зарплаты.Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20200828/promproizvodstvo-1576428054.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика