https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576529127.html
Тюменский Гарантийный фонд привлек в экономику более один млрд рублей
Инвестиционное агентство Тюменской области в период борьбы с пандемией помогло привлечь в экономику региона более 1 миллиарда рублей в виде банковских кредитов... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:12
2020-08-31T14:12
2020-08-31T14:12
тюменская область
экономика
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<strong>ТЮМЕНЬ, 31 авг - РИА Новости</strong>. Инвестиционное агентство <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> в период борьбы с пандемией помогло привлечь в экономику региона более 1 миллиарда рублей в виде банковских кредитов и микрозаймов при помощи программы "Гарантийный фонд", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.В рамках программы "Гарантийный фонд" предоставляются поручительства субъектам МСП по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе. Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм, но не более 25 миллионов рублей. Поручительство предоставляется по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга) со сроком до 15 лет, по микрозаймам и банковским гарантиям — сроком до 3 лет.Как отмели в департаменте, программа "Гарантийный фонд" входит в разработанный правительством региона пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Кредиты направлялись предпрятиями на пополнение оборотных средств и увеличение онлайн-продаж, выплату зарплаты.Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20200828/promproizvodstvo-1576428054.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
ТЮМЕНЬ, 31 авг - РИА Новости
. Инвестиционное агентство Тюменской области
в период борьбы с пандемией помогло привлечь в экономику региона более 1 миллиарда рублей в виде банковских кредитов и микрозаймов при помощи программы "Гарантийный фонд", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
"За время пандемии гарантийный фонд предоставил 80 поручительств на сумму 313,6 миллиона рублей, что позволило привлечь в экономику региона 1,093 миллиарда рублей инвестиций и сохранить 2928 рабочих мест. Проведено 45 реструктуризаций по действующим договорам, обеспеченным поручительством инвестиционного агентства, на общую сумму 502 млн рублей", — приводится в сообщении комментарий руководителя гарантийного фонда Алексея Мартына.
В рамках программы "Гарантийный фонд" предоставляются поручительства субъектам МСП по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе. Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм, но не более 25 миллионов рублей. Поручительство предоставляется по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга) со сроком до 15 лет, по микрозаймам и банковским гарантиям — сроком до 3 лет.
Как отмели в департаменте, программа "Гарантийный фонд" входит в разработанный правительством региона пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Кредиты направлялись предпрятиями на пополнение оборотных средств и увеличение онлайн-продаж, выплату зарплаты.
Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".