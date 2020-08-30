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Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве
Все выделенные полосы в Москве скоро начнут работать в постоянном режиме, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:48
2020-08-30T22:42
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Все выделенные полосы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> скоро начнут работать в постоянном режиме, сообщил столичный департамент транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad/4004" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a>.Отмечается, что проезд по ним вне зависимости от дня недели разрешат только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб и велосипедам.Также подчеркивается, что сейчас на "выделенках", где сняли знаки, пока не выписывают штрафы. О начале действия новых правил власти предупредят заранее.В Дептрансе отметили, что благодаря нововведениям общественный транспорт будет ходить без задержек, а также исчезнет путаница.Сейчас на некоторых участках в Москве автомобилисты могут ездить по выделенным полосам по выходным. В ГУП "Мосгортранс" сообщали, что их перевод на ежедневный режим работы позволит повысить скорость городского транспорта в субботу и воскресенье на 30 процентов. Также это может снизить число ДТП с его участием на 20-25 процентов.
https://ria.ru/20200824/nalogi-1576264945.html
Когда управленец не может ничего создать, то он запрещает и запрещает... Надо еще скорость ограничить до 5 км/час и будет счастье!
58
Проблему решают, а ты ноешь у вас же денег нет вы голодаете, налоги такие... что на оплату не хватает, а тут возмущения, что автомобилистам нельзя, а только ""только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб"" ах да, вы же не пользуетесь гор. транспортом, и вы хотите, чтоб скорые и пожарные стояли в пробках.
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РИА Новости
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве

17:48 30.08.2020 (обновлено: 22:42 30.08.2020)
25704
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыделенная полоса для общественного транспорта
Выделенная полоса для общественного транспорта
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Все выделенные полосы в Москве скоро начнут работать в постоянном режиме, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.
Отмечается, что проезд по ним вне зависимости от дня недели разрешат только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб и велосипедам.
Также подчеркивается, что сейчас на "выделенках", где сняли знаки, пока не выписывают штрафы. О начале действия новых правил власти предупредят заранее.
В Дептрансе отметили, что благодаря нововведениям общественный транспорт будет ходить без задержек, а также исчезнет путаница.
Сейчас на некоторых участках в Москве автомобилисты могут ездить по выделенным полосам по выходным. В ГУП "Мосгортранс" сообщали, что их перевод на ежедневный режим работы позволит повысить скорость городского транспорта в субботу и воскресенье на 30 процентов. Также это может снизить число ДТП с его участием на 20-25 процентов.
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Обсудить 20
Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Когда управленец не может ничего создать, то он запрещает и запрещает... Надо еще скорость ограничить до 5 км/час и будет счастье!
30 августа, 18:02
Oleg Subcut
34100221
Проблему решают, а ты ноешь у вас же денег нет вы голодаете, налоги такие... что на оплату не хватает, а тут возмущения, что автомобилистам нельзя, а только ""только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб"" ах да, вы же не пользуетесь гор. транспортом, и вы хотите, чтоб скорые и пожарные стояли в пробках.
30 августа, 21:11
Зе Че так
1400019
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