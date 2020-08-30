https://ria.ru/20200830/vydelenka-1576495638.html

Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве

Все выделенные полосы в Москве скоро начнут работать в постоянном режиме, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T17:48

2020-08-30T17:48

2020-08-30T22:42

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/95618/07/956180757_0:216:3256:2048_1400x0_80_0_0_4a07a7aecc13b9f8c0588c58ce02e0dc.jpg

<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Все выделенные полосы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> скоро начнут работать в постоянном режиме, сообщил столичный департамент транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad/4004" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a>.Отмечается, что проезд по ним вне зависимости от дня недели разрешат только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб и велосипедам.Также подчеркивается, что сейчас на "выделенках", где сняли знаки, пока не выписывают штрафы. О начале действия новых правил власти предупредят заранее.В Дептрансе отметили, что благодаря нововведениям общественный транспорт будет ходить без задержек, а также исчезнет путаница.Сейчас на некоторых участках в Москве автомобилисты могут ездить по выделенным полосам по выходным. В ГУП "Мосгортранс" сообщали, что их перевод на ежедневный режим работы позволит повысить скорость городского транспорта в субботу и воскресенье на 30 процентов. Также это может снизить число ДТП с его участием на 20-25 процентов.

https://ria.ru/20200824/nalogi-1576264945.html

Oleg Subcut Когда управленец не может ничего создать, то он запрещает и запрещает... Надо еще скорость ограничить до 5 км/час и будет счастье! 58

Зе Че так Проблему решают, а ты ноешь у вас же денег нет вы голодаете, налоги такие... что на оплату не хватает, а тут возмущения, что автомобилистам нельзя, а только ""только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб"" ах да, вы же не пользуетесь гор. транспортом, и вы хотите, чтоб скорые и пожарные стояли в пробках. 24

20

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество