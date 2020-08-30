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https://ria.ru/20200830/smeshariki-1576488755.html
Умер создатель мультсериала "Смешарики"
В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке аниматор Константин... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:33
2020-08-30T15:23
культура
константин бронзит
смешарики
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта "<a href="https://ria.ru/product_Smeshariki" target="_blank">Смешарики</a>" Анатолий Прохоров. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке аниматор <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Bronzit/" target="_blank" data-auto="true">Константин Бронзит</a>.Бронзит добавил, что Прохоров был человеком, который сформировал его как режиссера."Это был мой главный Учитель", — написал он.Анатолий Прохоров — российский продюсер. Родился в 1948 году в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a>, окончил физический факультет МГУ. Организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии "Пилот". С 2003 года был руководителем анимационного проекта "Смешарики".
https://ria.ru/20200630/1573675168.html
Возможно я не оценил гения создателя этого мультсериала, но дебильнее видел только у американцев...
152
Возможно, в данном случае Вам было бы лучше промолчать
68
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РИА Новости
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60
константин бронзит, смешарики

Умер создатель мультсериала "Смешарики"

13:33 30.08.2020 (обновлено: 15:23 30.08.2020)
42775
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАнатолий Прохоров
Анатолий Прохоров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Анатолий Прохоров. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке аниматор Константин Бронзит.
Бронзит добавил, что Прохоров был человеком, который сформировал его как режиссера.
"Это был мой главный Учитель", — написал он.
Анатолий Прохоров — российский продюсер. Родился в 1948 году в Осло, окончил физический факультет МГУ. Организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии "Пилот". С 2003 года был руководителем анимационного проекта "Смешарики".
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1343607810
Обсудить 13
КультураКонстантин БронзитСмешарики
Популярные комментарии
Возможно я не оценил гения создателя этого мультсериала, но дебильнее видел только у американцев...
30 августа, 15:51
aanakost
172106126
Возможно, в данном случае Вам было бы лучше промолчать
30 августа, 18:33
Vitalii E.
6310004
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