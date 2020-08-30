https://ria.ru/20200830/shvartsman-1576485187.html
Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:31
2020-08-30T10:31
2020-08-30T10:31
культура
леонид шварцман
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра <a href="http://ria.ru/person_Leonid_SHvarcman/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Шварцмана</a>, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вас по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования. За годы творчества Вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное – богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений", - сказал Путин.Он также пожелал художнику доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.
https://ria.ru/20190820/1557662983.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид шварцман, владимир путин