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Культура
https://ria.ru/20200830/shvartsman-1576485187.html
Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:31
2020-08-30T10:31
культура
леонид шварцман
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра <a href="http://ria.ru/person_Leonid_SHvarcman/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Шварцмана</a>, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вас по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования. За годы творчества Вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное – богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений", - сказал Путин.Он также пожелал художнику доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.
https://ria.ru/20190820/1557662983.html
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леонид шварцман, владимир путин

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

10:31 30.08.2020
573
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкХудожник анимационного кино, режиссер Леонид Шварцман
Художник анимационного кино, режиссер Леонид Шварцман
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Художник анимационного кино, режиссер Леонид Шварцман. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вас по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования. За годы творчества Вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное – богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений", - сказал Путин.
Он также пожелал художнику доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.
Игрушка Чебурашка
20 августа 2019, 11:49Культура
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3802000
Обсудить 3
КультураЛеонид ШварцманВладимир Путин
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