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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/otseplenie-1576497516.html
У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление
Оцепление у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко снято, протестующие также разошлись, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:58
2020-08-30T18:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Оцепление у резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> снято, протестующие также разошлись, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сейчас у места, где ранее было оцепление, стоят несколько бойцов ОМОН. Оставшихся участников акции они просят "разойтись по домам".У стелы тоже никого из протестующих нет, хотя ливень уже закончился.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576497411.html
Свой же народ боится)
19
Ну да, агенты, шпионы и предатели 🤣
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

18:58 30.08.2020
2464
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Оцепление у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко снято, протестующие также разошлись, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сейчас у места, где ранее было оцепление, стоят несколько бойцов ОМОН. Оставшихся участников акции они просят "разойтись по домам".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 18:55Протесты в Белоруссии
Стало известно, где находится Лукашенко
У стелы тоже никого из протестующих нет, хотя ливень уже закончился.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Обсудить 6
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Свой же народ боится)
30 августа, 19:02
Jump Street
6000013
Ну да, агенты, шпионы и предатели 🤣
30 августа, 19:04
Jump Street
500005
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