https://ria.ru/20200830/otseplenie-1576497516.html

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

Оцепление у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко снято, протестующие также разошлись, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T18:58

2020-08-30T18:58

2020-08-30T18:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211417_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3674c1b2a38feeedd98da986b8720c9b.jpg

<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Оцепление у резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> снято, протестующие также разошлись, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сейчас у места, где ранее было оцепление, стоят несколько бойцов ОМОН. Оставшихся участников акции они просят "разойтись по домам".У стелы тоже никого из протестующих нет, хотя ливень уже закончился.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576497411.html

Jump Street Свой же народ боится) 19

Jump Street Ну да, агенты, шпионы и предатели 🤣 10

6

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа 2020-08-30T18:58 true PT0M15S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире