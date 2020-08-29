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https://ria.ru/20200829/vaktsina-1576449851.html
Вакцинирование от иллюзий: почему Запад не хочет лечиться
Когда 12 августа сего года было объявлено, что русская вакцина от COVID-19 готова, это известие в России вызвало смешанные чувства. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T08:00
2020-08-29T08:00
коронавирус covid-19
минторг сша
москва
китай
сша
авторы
в мире
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Когда 12 августа сего года было объявлено, что русская вакцина от COVID-19 готова, это известие в России вызвало смешанные чувства.С одной стороны, приятно, что наша страна первенствует в столь насущном деле. Ковидопрививание — это важный шаг к восстановлению нормальной жизни.С другой стороны, чувство осторожности говорило, что репутационная польза при успехе вакцины велика, однако еще больше вред при возможных трудностях и осложнениях. В 1858 году, когда телеграфный кабель связал Старый и Новый Свет, ликование (особенно в САСШ) было беспредельным. Оркестры, фейерверки и пушечные салюты. Однако когда менее чем через месяц из-за неполадок с кабелем телеграф замолчал — на целых восемь лет, — на Сайруса Филда, возглавлявшего начинание, обрушилась волна ненависти и клеветы, сильно превышавшая по своей мощи недавнее славословие. Вряд ли с тех пор психология толпы сильно изменилась.Но осторожные люди, советовавшие в случае с вакциной не торопиться с трубами и литаврами, мыслили категориями простодушного XIX века. Когда никому не приходило в голову проклясть кабель — кто бы его ни прокладывал — из соображений чисто политических. "Сайрус Филд — не наш человек, поэтому трансатлантический кабель — ложь и обман", — до такого простодушия тогда не доходили.Однако дошли сейчас. Глава аппарата Белого дома Медоуз, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Фаучи и, кстати, большой друг России, бывший посол <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Макфол — решительно предостерегли от использования "Спутника V" (так называется русская вакцина) и даже заранее дезавуировали любые ее испытания. "Из Галилеи может ли быть что доброе?" На фоне нынешней эпидемиологической обстановки в США это производит сильное впечатление.Хотя вольному воля. В США ни при какой погоде не желают использовать "Спутник V" — значит, не желают. Насильно здрав не будешь.Однако американские авторитеты пошли дальше в отвержении русской вакцины. Ссылаясь на болезненный приступ не вполне понятной природы, сразивший киберактивиста А. А. Навального в воздухе при вылете из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, Бюро промышленности и безопасности при <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерстве торговли США</a> внесло в санкционные списки пять российских НИИ. Среди них оказался 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19.А включение в черный список означает, что в отношении указанных пораженных в правах организаций вводятся серьезные ограничения — вплоть до полного запрета — на экспорт, реэкспорт и передачу товаров. Хоть бы в 48-м ЦНИИ Минобороны России разработали лекарство, воскрешающее мертвых. Покупать нельзя — Минторг США не велит.То есть благодаря злодеям, так кстати покусившимся на А. А. Навального (или благодаря лихой болезни, так вовремя его поразившей), американская администрация получила не только повод покарать злодеев (или инсульт, или диабет), но и заблокировать выход вакцины не на все, конечно, но на многие внешние рынки. Например, рынки клиентов США. То искусство политика, когда сразу несколько шаров кладутся в лузу. Если бы Навального не было, его нужно было бы придумать.А что вакцина, вообще говоря, призвана — в случае ее действенности — спасать людские жизни, то ничего, перетопчутся. Судьба американской фарминдустрии (ну и судьба Навального, как же без него) важнее чьих-то жизней.Мораль сей басни такова, что если американская администрация (причем любая, хоть слоновая, хоть ослиная) имеет физическую возможность навредить экономическим интересам России, она это сделает. Санкционный механизм, построенный по принципу "что хочу, то и ворочу, ни в доказательствах, ни в процедурах не нуждаюсь, и не моги ндраву моему препятствовать" — всегда под рукой.Что может диктовать две модели поведения. Одна — это плюнь и поцелуй злодею ручку. А он тебя, может, ха-ха, и помилует. Или не помилует — мало ли какие у него появятся новые политические и экономические интересы.Другая — это реалистический взгляд на вещи. Россия слишком большая, чтобы сделаться смиренным сателлитом США, и поэтому санкции на что угодно и за что угодно будут вечными и вечно обновляющимися. До тех пор, покуда Сияющий Город в силе их налагать, конца чему пока не видно. Остается обнулять сношения с США и умножать сношения с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>, etc. Возможно, это не так интересно, но и выбора особого нет. Великая заокеанская держава наглядно продемонстрировала, чего ждать от нее и ныне, и присно, и во веки веков. Если это не вакцинирование, то что тогда вакцинирование?
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/vaktsina-1576430865.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576102741.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/vaktsina-1576410000.html
Автор начинает статью с слов о объявлении о готовности вакцины, а никто и не объявлял о том, что вакцина готова. Было заявлено, что зарегистрирована и о том, что для массовой вакцинации необходимо еще пройти стадию тестирования.
97
В таком вопросе как вакцина есть националестичность,запад приемлет только свои вакцины и не каких других,чтоб не зависить от кого либо. Западу нравится только когда Россия у них закипает лекарство. А у России они не могут себе позволить на западе закупать.
89
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москва
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Максим Соколов
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Максим Соколов
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Новости
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60
коронавирус covid-19, минторг сша, москва, китай, сша, авторы, в мире

Вакцинирование от иллюзий: почему Запад не хочет лечиться

08:00 29.08.2020
18165
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Когда 12 августа сего года было объявлено, что русская вакцина от COVID-19 готова, это известие в России вызвало смешанные чувства.
С одной стороны, приятно, что наша страна первенствует в столь насущном деле. Ковидопрививание — это важный шаг к восстановлению нормальной жизни.
С другой стороны, чувство осторожности говорило, что репутационная польза при успехе вакцины велика, однако еще больше вред при возможных трудностях и осложнениях. В 1858 году, когда телеграфный кабель связал Старый и Новый Свет, ликование (особенно в САСШ) было беспредельным. Оркестры, фейерверки и пушечные салюты. Однако когда менее чем через месяц из-за неполадок с кабелем телеграф замолчал — на целых восемь лет, — на Сайруса Филда, возглавлявшего начинание, обрушилась волна ненависти и клеветы, сильно превышавшая по своей мощи недавнее славословие. Вряд ли с тех пор психология толпы сильно изменилась.
Но осторожные люди, советовавшие в случае с вакциной не торопиться с трубами и литаврами, мыслили категориями простодушного XIX века. Когда никому не приходило в голову проклясть кабель — кто бы его ни прокладывал — из соображений чисто политических. "Сайрус Филд — не наш человек, поэтому трансатлантический кабель — ложь и обман", — до такого простодушия тогда не доходили.
Однако дошли сейчас. Глава аппарата Белого дома Медоуз, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Фаучи и, кстати, большой друг России, бывший посол США в Москве Макфол — решительно предостерегли от использования "Спутника V" (так называется русская вакцина) и даже заранее дезавуировали любые ее испытания. "Из Галилеи может ли быть что доброе?" На фоне нынешней эпидемиологической обстановки в США это производит сильное впечатление.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
28 августа, 13:51
Уже почти очередь. В РФ рассказали об интересе к "Спутнику V" за рубежом
Хотя вольному воля. В США ни при какой погоде не желают использовать "Спутник V" — значит, не желают. Насильно здрав не будешь.
Однако американские авторитеты пошли дальше в отвержении русской вакцины. Ссылаясь на болезненный приступ не вполне понятной природы, сразивший киберактивиста А. А. Навального в воздухе при вылете из Томска, Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционные списки пять российских НИИ. Среди них оказался 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19.
А включение в черный список означает, что в отношении указанных пораженных в правах организаций вводятся серьезные ограничения — вплоть до полного запрета — на экспорт, реэкспорт и передачу товаров. Хоть бы в 48-м ЦНИИ Минобороны России разработали лекарство, воскрешающее мертвых. Покупать нельзя — Минторг США не велит.
То есть благодаря злодеям, так кстати покусившимся на А. А. Навального (или благодаря лихой болезни, так вовремя его поразившей), американская администрация получила не только повод покарать злодеев (или инсульт, или диабет), но и заблокировать выход вакцины не на все, конечно, но на многие внешние рынки. Например, рынки клиентов США. То искусство политика, когда сразу несколько шаров кладутся в лузу. Если бы Навального не было, его нужно было бы придумать.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
21 августа, 16:35Акценты
Запоздалый пыл азарта. Датские СМИ прозевали "Спутник" в вакцинной гонкеДатские СМИ опубликовали список вероятных победителей в гонке изобретателей вакцины от коронавируса. Но от их внимания ускользнуло, что российская вакцина уже зарегистрирована.
А что вакцина, вообще говоря, призвана — в случае ее действенности — спасать людские жизни, то ничего, перетопчутся. Судьба американской фарминдустрии (ну и судьба Навального, как же без него) важнее чьих-то жизней.
Мораль сей басни такова, что если американская администрация (причем любая, хоть слоновая, хоть ослиная) имеет физическую возможность навредить экономическим интересам России, она это сделает. Санкционный механизм, построенный по принципу "что хочу, то и ворочу, ни в доказательствах, ни в процедурах не нуждаюсь, и не моги ндраву моему препятствовать" — всегда под рукой.
Что может диктовать две модели поведения. Одна — это плюнь и поцелуй злодею ручку. А он тебя, может, ха-ха, и помилует. Или не помилует — мало ли какие у него появятся новые политические и экономические интересы.
Флаги стран Евросоюза
28 августа, 09:17
Что думает Брюссель? ЕС спросили насчет закупки российского "Спутника V"
Другая — это реалистический взгляд на вещи. Россия слишком большая, чтобы сделаться смиренным сателлитом США, и поэтому санкции на что угодно и за что угодно будут вечными и вечно обновляющимися. До тех пор, покуда Сияющий Город в силе их налагать, конца чему пока не видно. Остается обнулять сношения с США и умножать сношения с Китаем, Индией, Ираном, etc. Возможно, это не так интересно, но и выбора особого нет. Великая заокеанская держава наглядно продемонстрировала, чего ждать от нее и ныне, и присно, и во веки веков. Если это не вакцинирование, то что тогда вакцинирование?
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Коронавирус COVID-19Минторг СШАМоскваКитайСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Автор начинает статью с слов о объявлении о готовности вакцины, а никто и не объявлял о том, что вакцина готова. Было заявлено, что зарегистрирована и о том, что для массовой вакцинации необходимо еще пройти стадию тестирования.
29 августа, 08:33
ВСВалерий Семенов
51212041
В таком вопросе как вакцина есть националестичность,запад приемлет только свои вакцины и не каких других,чтоб не зависить от кого либо. Западу нравится только когда Россия у них закипает лекарство. А у России они не могут себе позволить на западе закупать.
29 августа, 08:34
Andrej Kozakov
56511026
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