https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576463159.html

Из Белоруссии выслали четырех российских журналистов из иностранных СМИ

Власти выслали из Белоруссии четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:53

2020-08-29T10:53

2020-08-29T13:17

светлана тихановская

мвд белоруссии

ard

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 авг — РИА Новости.</strong> Власти выслали из <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России."Их лишили аккредитации МИД по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — пояснил собеседник агентства.Он отметил, что двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал <a href="http://ria.ru/organization_ARD/" target="_blank" data-auto="true">ARD</a>.МИД республики также аннулировал разрешения еще десятерым представителям западных СМИ. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердило, что в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отделение милиции для проверки документов доставили около 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". В отношении одного из них составили административный протокол, а еще одного выслали из республики "в добровольном порядке".Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни силовики разгоняли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.За первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200828/minsk-1576457194.html

https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576421783.html

Andrej Kozakov Молодцы так и нужно таких СМИ в России есть и не мало. Прикрываясь Россией собирают инфу для запада,и работают на запад.😱😬 282

Адам Ваксель Работали на иностранные СМИ - это уже не российские журналисты. 255

38

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, ard, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире