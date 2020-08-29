https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576463159.html
Из Белоруссии выслали четырех российских журналистов из иностранных СМИ
Власти выслали из Белоруссии четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:53
2020-08-29T10:53
2020-08-29T13:17
светлана тихановская
мвд белоруссии
ard
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576399473_0:0:2557:1439_1400x0_80_0_0_5364c90a8042e962431a0519b377cf28.jpg
<strong>МИНСК, 29 авг — РИА Новости.</strong> Власти выслали из <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России."Их лишили аккредитации МИД по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — пояснил собеседник агентства.Он отметил, что двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал <a href="http://ria.ru/organization_ARD/" target="_blank" data-auto="true">ARD</a>.МИД республики также аннулировал разрешения еще десятерым представителям западных СМИ. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердило, что в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отделение милиции для проверки документов доставили около 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". В отношении одного из них составили административный протокол, а еще одного выслали из республики "в добровольном порядке".Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни силовики разгоняли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.За первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/minsk-1576457194.html
https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576421783.html
Andrej Kozakov
Молодцы так и нужно таких СМИ в России есть и не мало. Прикрываясь Россией собирают инфу для запада,и работают на запад.😱😬
282
Адам Ваксель
Работали на иностранные СМИ - это уже не российские журналисты.
255
38
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576399473_218:0:2557:1754_1400x0_80_0_0_e3d20b0bca2530775d2c494536a66822.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, мвд белоруссии, ard, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 авг — РИА Новости.
Власти выслали из Белоруссии
четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России.
"Их лишили аккредитации МИД по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал ARD
.
МИД республики также аннулировал разрешения еще десятерым представителям западных СМИ.
Ранее МВД Белоруссии
подтвердило, что в четверг в Минске
в отделение милиции для проверки документов доставили около 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре столицы.
В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". В отношении одного из них составили административный протокол, а еще одного выслали из республики "в добровольном порядке".
Ситуация в Белоруссии
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко
, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
.
В первые дни силовики разгоняли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
За первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.