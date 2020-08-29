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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576463159.html
Из Белоруссии выслали четырех российских журналистов из иностранных СМИ
Власти выслали из Белоруссии четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:53
2020-08-29T13:17
светлана тихановская
мвд белоруссии
ard
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг — РИА Новости.</strong> Власти выслали из <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России."Их лишили аккредитации МИД по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — пояснил собеседник агентства.Он отметил, что двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал <a href="http://ria.ru/organization_ARD/" target="_blank" data-auto="true">ARD</a>.МИД республики также аннулировал разрешения еще десятерым представителям западных СМИ. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердило, что в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отделение милиции для проверки документов доставили около 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". В отношении одного из них составили административный протокол, а еще одного выслали из республики "в добровольном порядке".Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни силовики разгоняли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.За первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/minsk-1576457194.html
https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576421783.html
Молодцы так и нужно таких СМИ в России есть и не мало. Прикрываясь Россией собирают инфу для запада,и работают на запад.😱😬
282
Работали на иностранные СМИ - это уже не российские журналисты.
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, мвд белоруссии, ard, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Из Белоруссии выслали четырех российских журналистов из иностранных СМИ

10:53 29.08.2020 (обновлено: 13:17 29.08.2020)
49482
© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
МИНСК, 29 авг — РИА Новости. Власти выслали из Белоруссии четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России.
"Их лишили аккредитации МИД по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — пояснил собеседник агентства.
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
28 августа, 22:33Протесты в Белоруссии
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
Он отметил, что двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал ARD.
МИД республики также аннулировал разрешения еще десятерым представителям западных СМИ.
Ранее МВД Белоруссии подтвердило, что в четверг в Минске в отделение милиции для проверки документов доставили около 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре столицы.
В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". В отношении одного из них составили административный протокол, а еще одного выслали из республики "в добровольном порядке".

Ситуация в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни силовики разгоняли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
За первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
28 августа, 12:18Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии рассказало о задержании журналистов в Минске
5111447741
Обсудить 38
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииARDАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы так и нужно таких СМИ в России есть и не мало. Прикрываясь Россией собирают инфу для запада,и работают на запад.😱😬
29 августа, 11:09
Andrej Kozakov
250102318
Работали на иностранные СМИ - это уже не российские журналисты.
29 августа, 11:16
Адам Ваксель
237100116
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