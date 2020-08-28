https://ria.ru/20200828/vysylka-1576425203.html

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия Осло

Одного из старших дипломатов норвежского посольства в Москве объявили персоной нон грата и дали на отъезд три дня, заявил МИД России. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:48

2020-08-28T12:48

2020-08-28T12:52

москва

осло

норвегия

в мире

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<strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 28 авг — РИА новости.</strong> Одного из старших дипломатов норвежского посольства в Москве объявили персоной нон грата и дали на отъезд три дня, заявил МИД России.Ранее персоной нон грата объявили одного из сотрудников посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a>, имя высылаемого дипломата не называлось.Аккредитация норвежского дипломата будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок норвежцы отвели российскому дипломату для отъезда, отмечает МИД.Как полагают в Москве, проводимая Осло "деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений", причем ответственность за последствия такой политики полностью ложатся на норвежские власти.В свою очередь, в норвежском МИД РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата "совершенно необоснованной", поскольку он "не нарушал никаких правил".Как сообщил РИА Новости информированный источник, из Москвы высылается советник посольства Ян Флэте.Шпионский скандалВ середине августа Служба безопасности полиции <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> (PST) заявила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче гостайны "российскому разведчику".Ему вменяют предоставление зарубежному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему грозит до 15 лет заключения

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407956.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/avstriya-vysylka-1576222539.html

https://ria.ru/20200824/diplomatiya-1576252156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, осло, норвегия, в мире