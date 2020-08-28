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https://ria.ru/20200828/vysylka-1576425203.html
Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия Осло
Одного из старших дипломатов норвежского посольства в Москве объявили персоной нон грата и дали на отъезд три дня, заявил МИД России. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:48
2020-08-28T12:52
москва
осло
норвегия
в мире
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<strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 28 авг — РИА новости.</strong> Одного из старших дипломатов норвежского посольства в Москве объявили персоной нон грата и дали на отъезд три дня, заявил МИД России.Ранее персоной нон грата объявили одного из сотрудников посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a>, имя высылаемого дипломата не называлось.Аккредитация норвежского дипломата будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок норвежцы отвели российскому дипломату для отъезда, отмечает МИД.Как полагают в Москве, проводимая Осло "деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений", причем ответственность за последствия такой политики полностью ложатся на норвежские власти.В свою очередь, в норвежском МИД РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата "совершенно необоснованной", поскольку он "не нарушал никаких правил".Как сообщил РИА Новости информированный источник, из Москвы высылается советник посольства Ян Флэте.Шпионский скандалВ середине августа Служба безопасности полиции <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> (PST) заявила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче гостайны "российскому разведчику".Ему вменяют предоставление зарубежному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему грозит до 15 лет заключения
https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407956.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/avstriya-vysylka-1576222539.html
https://ria.ru/20200824/diplomatiya-1576252156.html
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москва, осло, норвегия, в мире

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия Осло

12:48 28.08.2020 (обновлено: 12:52 28.08.2020)
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© Фото : страница Посольства Норвегии на FacebookЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве
© Фото : страница Посольства Норвегии на Facebook
МОСКВА, 28 авг — РИА новости. Одного из старших дипломатов норвежского посольства в Москве объявили персоной нон грата и дали на отъезд три дня, заявил МИД России.
Ранее персоной нон грата объявили одного из сотрудников посольства России в Осло, имя высылаемого дипломата не называлось.
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"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата persona non grata, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata", — говорится в сообщении.
Аккредитация норвежского дипломата будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок норвежцы отвели российскому дипломату для отъезда, отмечает МИД.
Как полагают в Москве, проводимая Осло "деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений", причем ответственность за последствия такой политики полностью ложатся на норвежские власти.
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В свою очередь, в норвежском МИД РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата "совершенно необоснованной", поскольку он "не нарушал никаких правил".
Как сообщил РИА Новости информированный источник, из Москвы высылается советник посольства Ян Флэте.

Шпионский скандал

В середине августа Служба безопасности полиции Норвегии (PST) заявила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче гостайны "российскому разведчику".
Ему вменяют предоставление зарубежному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему грозит до 15 лет заключения
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