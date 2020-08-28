https://ria.ru/20200828/pogoda-1576421287.html
Спасатели предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в Москве
Спасатели предупредили о грозе, ливне и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в ближайший час и до 21.00 пятницы, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:12
2020-08-28T12:12
2020-08-28T12:12
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Спасатели предупредили о грозе, ливне и ветре с порывами до 15 метров в секунду в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ближайший час и до 21.00 пятницы, сообщается на сайте столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромет</a> в ближайший час и до 21.00 часа 28 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Столичные спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, либо, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, рекомендуется, находясь на улице, укрыться в капстроениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество