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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200828/otoplenie-1576432374.html
Жилые дома в Подмосковье готовы к новому отопительному сезону на 90%
Порядка 90% жилых домов в Московской области подготовлены к новому отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:14
2020-08-28T14:14
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong> Порядка 90% жилых домов в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> подготовлены к новому отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона. "Подготовка объектов ЖКХ и энергетики Московской области к зиме выполняется с небольшим опережением графика, в настоящее время уровень готовности коммунального комплекса составляет порядка 90%", - приводятся в сообщении слова главы министерства Александра Самарина. Он добавил, что все работы по подготовке объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья запланировано завершить до 15 сентября 2020 года. Согласно данным пресс-службы министерства, к началу осенне-зимнего периода специалистам необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысяч котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.
https://realty.ria.ru/20200529/1572187082.html
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жкх, московская область (подмосковье)

Жилые дома в Подмосковье готовы к новому отопительному сезону на 90%

14:14 28.08.2020
14
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы в котельной
Пуско-наладочные работы в котельной
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Порядка 90% жилых домов в Московской области подготовлены к новому отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
"Подготовка объектов ЖКХ и энергетики Московской области к зиме выполняется с небольшим опережением графика, в настоящее время уровень готовности коммунального комплекса составляет порядка 90%", - приводятся в сообщении слова главы министерства Александра Самарина.
Он добавил, что все работы по подготовке объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья запланировано завершить до 15 сентября 2020 года.
Согласно данным пресс-службы министерства, к началу осенне-зимнего периода специалистам необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысяч котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.
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