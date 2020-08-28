https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576444125.html

МИД Германии призвал Россию активно расследовать произошедшее с Навальным

Активное расследование Россией произошедшего с Алексеем Навальным поможет улучшить ее отношения с Евросоюзом, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в Берлине... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:59

2020-08-28T16:59

2020-08-28T16:59

госпитализация алексея навального

россия

хайко маас

алексей навальный

мид германии

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564841297_0:62:2915:1701_1400x0_80_0_0_96eef48d134ffcf00ab747d1af82acbb.jpg

<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Активное расследование Россией произошедшего с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> поможет улучшить ее отношения с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.Он добавил, что активное расследование России может привести к улучшению отношений между <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселем</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, "более позитивному выстраиванию отношений", в том числе "с точки зрения развития на востоке Украины".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер блогера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html

Сергей Сами забрали его, сами и возитесь теперь с ним. А лучше бы своими гражданами обеспокоились, которые протесты каждую неделю устраивают. 16

Natalia Bikowa Сами туч нагнали над собой, сами и смывайте ими свои фантазии. Дождиком, дождичком по ним. 14

9

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, германия, в мире