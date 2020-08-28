Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576444125.html
МИД Германии призвал Россию активно расследовать произошедшее с Навальным
Активное расследование Россией произошедшего с Алексеем Навальным поможет улучшить ее отношения с Евросоюзом, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в Берлине... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:59
2020-08-28T16:59
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
алексей навальный
мид германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564841297_0:62:2915:1701_1400x0_80_0_0_96eef48d134ffcf00ab747d1af82acbb.jpg
<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Активное расследование Россией произошедшего с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> поможет улучшить ее отношения с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.Он добавил, что активное расследование России может привести к улучшению отношений между <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселем</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, "более позитивному выстраиванию отношений", в том числе "с точки зрения развития на востоке Украины".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер блогера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html
Сами забрали его, сами и возитесь теперь с ним. А лучше бы своими гражданами обеспокоились, которые протесты каждую неделю устраивают.
16
Сами туч нагнали над собой, сами и смывайте ими свои фантазии. Дождиком, дождичком по ним.
14
9
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564841297_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_86d53bd3a19530ac0da40c850b8d954f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, германия, в мире

МИД Германии призвал Россию активно расследовать произошедшее с Навальным

16:59 28.08.2020
1049
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Активное расследование Россией произошедшего с Алексеем Навальным поможет улучшить ее отношения с Евросоюзом, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы обсудили сегодня отношения между ЕС и Россией. Мы все знаем, что здесь в Берлине... в Charite лежит Алексей Навальный, и несколько "темных туч" есть в наших отношениях. И поэтому Россия должна в текущей ситуации приложить больше усилий для того, чтобы расследовать случай Навального. Мы ожидаем, что это расследование не станет фиговым листком, что причины преступления будут всесторонне и прозрачно расследованы, все ответственные... будут привлечены к ответственности", - заявил Маас.
Он добавил, что активное расследование России может привести к улучшению отношений между Брюсселем и Москвой, "более позитивному выстраиванию отношений", в том числе "с точки зрения развития на востоке Украины".
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Вчера, 15:43
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер блогера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.
Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Вчера, 14:46
СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов
626001377
Обсудить 9
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияХайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииГерманияВ мире
Популярные комментарии
Сами забрали его, сами и возитесь теперь с ним. А лучше бы своими гражданами обеспокоились, которые протесты каждую неделю устраивают.
28 августа, 17:15
ССергей
1400101
Сами туч нагнали над собой, сами и смывайте ими свои фантазии. Дождиком, дождичком по ним.
28 августа, 17:18
Natalia Bikowa
1200101
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный
Маас допустил усиление давления на Россию из-за ситуации с Навальным
Светлана Тихановская
Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Мэр Умани обвинил Киев в сложившейся ситуации с хасидами
Турфирма
Туристическая компания "Санвэй" объявила о прекращении деятельности
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Минздраве объяснили критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Город Рига
В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией
Вывеска на здании МИД России
МИД призвал США тщательно расследовать нарушения в отношении журналистов
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Прокуроры нашли нарушения при приватизации в содовой отрасли в Башкирии
Алексей Навальный
ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
Вадим Пристайко
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова ответила на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск
Раковая клетка
Названы болезни, вызывающие рак
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния