https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576444125.html
МИД Германии призвал Россию активно расследовать произошедшее с Навальным
Активное расследование Россией произошедшего с Алексеем Навальным поможет улучшить ее отношения с Евросоюзом, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в Берлине... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:59
2020-08-28T16:59
2020-08-28T16:59
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
алексей навальный
мид германии
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Активное расследование Россией произошедшего с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> поможет улучшить ее отношения с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.Он добавил, что активное расследование России может привести к улучшению отношений между <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселем</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, "более позитивному выстраиванию отношений", в том числе "с точки зрения развития на востоке Украины".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер блогера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html
Сергей
Сами забрали его, сами и возитесь теперь с ним. А лучше бы своими гражданами обеспокоились, которые протесты каждую неделю устраивают.
16
Natalia Bikowa
Сами туч нагнали над собой, сами и смывайте ими свои фантазии. Дождиком, дождичком по ним.
14
9
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564841297_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_86d53bd3a19530ac0da40c850b8d954f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, германия, в мире
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.
Активное расследование Россией произошедшего с Алексеем Навальным
поможет улучшить ее отношения с Евросоюзом
, заявил по итогам неформального СМИД ЕС в Берлине
глава МИД ФРГ Хайко Маас
.
"Мы обсудили сегодня отношения между ЕС и Россией. Мы все знаем, что здесь в Берлине... в Charite лежит Алексей Навальный, и несколько "темных туч" есть в наших отношениях. И поэтому Россия должна в текущей ситуации приложить больше усилий для того, чтобы расследовать случай Навального. Мы ожидаем, что это расследование не станет фиговым листком, что причины преступления будут всесторонне и прозрачно расследованы, все ответственные... будут привлечены к ответственности", - заявил Маас.
Он добавил, что активное расследование России может привести к улучшению отношений между Брюсселем
и Москвой
, "более позитивному выстраиванию отношений", в том числе "с точки зрения развития на востоке Украины".
Навального госпитализировали 20 августа в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер блогера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.
Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США
и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.