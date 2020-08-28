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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/kreditovanie-1576450992.html
Два белорусских банка отказались выдавать кредиты
Белорусская "дочка" ВЭБа и белорусский Альфа-банк присоединились к временному мораторию на кредитование физлиц, следует из материалов кредитных организаций на... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:50
2020-08-28T20:13
протесты в белоруссии
вэб
белоруссия
альфа-банк
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская "дочка" <a href="https://ria.ru/organization_VEHB" target="_blank">ВЭБа</a> и белорусский <a href="https://ria.ru/organization_Alfa_bank" target="_blank">Альфа-банк</a> присоединились к временному мораторию на кредитование физлиц, следует из материалов кредитных организаций на официальных сайтах.На фоне протестов после президентских выборов в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанка</a> сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых."Альфа-банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года", - говорится в сообщении белорусского Альфа-банка.При этом с 28 августа приостанавливается выдача кредитов через удаленные рабочие места Альфа-банка в партнерской сети. Заявки, которые банк принял до 29 августа, будут рассмотрены в индивидуальном порядке, все ранее заключенные договоры исполняются согласно их условиям. Ранее в пятницу банк сообщил РИА Новости, что ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных.Банк БелВЭБ с 16.00 часов пятницы приостановил прием заявок от физлиц на кредиты и увеличение размера ссуд по пяти программам, указывается на сайте.Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.БелВЭБ - универсальный кредитно-финансовый институт, работающий в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности Белоруссии. Главный акционер - ВЭБ (97,52% акций).
https://ria.ru/20200827/kredity-1576399644.html
https://ria.ru/20200817/1575874947.html
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вэб, белоруссия, альфа-банк, экономика

Два белорусских банка отказались выдавать кредиты

18:50 28.08.2020 (обновлено: 20:13 28.08.2020)
1889
© Fotolia / pitangacherryБелорусские деньги
Белорусские деньги
© Fotolia / pitangacherry
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Белорусская "дочка" ВЭБа и белорусский Альфа-банк присоединились к временному мораторию на кредитование физлиц, следует из материалов кредитных организаций на официальных сайтах.
На фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" Сбербанка сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.
"Альфа-банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года", - говорится в сообщении белорусского Альфа-банка.
При этом с 28 августа приостанавливается выдача кредитов через удаленные рабочие места Альфа-банка в партнерской сети. Заявки, которые банк принял до 29 августа, будут рассмотрены в индивидуальном порядке, все ранее заключенные договоры исполняются согласно их условиям. Ранее в пятницу банк сообщил РИА Новости, что ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных.
Белорусские рубли. Архивное фото
27 августа, 19:21
Белорусская "дочка" Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты
Банк БелВЭБ с 16.00 часов пятницы приостановил прием заявок от физлиц на кредиты и увеличение размера ссуд по пяти программам, указывается на сайте.
Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.
БелВЭБ - универсальный кредитно-финансовый институт, работающий в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности Белоруссии. Главный акционер - ВЭБ (97,52% акций).
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Протесты в БелоруссииВЭББелоруссияАльфа-банкЭкономика
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