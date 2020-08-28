https://ria.ru/20200828/kreditovanie-1576450992.html

Два белорусских банка отказались выдавать кредиты

Белорусская "дочка" ВЭБа и белорусский Альфа-банк присоединились к временному мораторию на кредитование физлиц, следует из материалов кредитных организаций на... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T18:50

2020-08-28T18:50

2020-08-28T20:13

протесты в белоруссии

вэб

белоруссия

альфа-банк

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская "дочка" <a href="https://ria.ru/organization_VEHB" target="_blank">ВЭБа</a> и белорусский <a href="https://ria.ru/organization_Alfa_bank" target="_blank">Альфа-банк</a> присоединились к временному мораторию на кредитование физлиц, следует из материалов кредитных организаций на официальных сайтах.На фоне протестов после президентских выборов в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанка</a> сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых."Альфа-банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года", - говорится в сообщении белорусского Альфа-банка.При этом с 28 августа приостанавливается выдача кредитов через удаленные рабочие места Альфа-банка в партнерской сети. Заявки, которые банк принял до 29 августа, будут рассмотрены в индивидуальном порядке, все ранее заключенные договоры исполняются согласно их условиям. Ранее в пятницу банк сообщил РИА Новости, что ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных.Банк БелВЭБ с 16.00 часов пятницы приостановил прием заявок от физлиц на кредиты и увеличение размера ссуд по пяти программам, указывается на сайте.Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.БелВЭБ - универсальный кредитно-финансовый институт, работающий в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности Белоруссии. Главный акционер - ВЭБ (97,52% акций).

https://ria.ru/20200827/kredity-1576399644.html

https://ria.ru/20200817/1575874947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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