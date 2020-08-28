https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576413862.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп зафиксирован в Подмосковье и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:38

2020-08-28T10:38

2020-08-28T10:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп зафиксирован в Подмосковье и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Московская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19