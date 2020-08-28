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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576413862.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп зафиксирован в Подмосковье и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:38
2020-08-28T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп зафиксирован в Подмосковье и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Московская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:38 28.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп зафиксирован в Подмосковье и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Московская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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