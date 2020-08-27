https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380561.html

Путин оценил решение дочери испытать вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у его дочери после вакцины от коронавируса появились антитела. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:10

2020-08-27T14:10

2020-08-27T19:55

распространение нового коронавируса

интервью владимира путина сергею брилеву

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что у его дочери после вакцины от коронавируса появились антитела."Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 1".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин