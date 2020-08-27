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Скорость доступа в соцсети без российской регистрации хотят ограничить
В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:28
2020-08-27T11:08
россия
общественная палата рф
елена мизулина
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank">Екатерины Мизулиной.</a>Мизулина также предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. Они, по мнению общественницы, сами должны его мониторить и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей."Соцсети должны открыть всему миру свои стандарты модерации и показать на примерах, как и почему они блокируют ту или иную информацию. Безусловно, обезличенно. Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике", - отмечается в тексте к выступлению Мизулиной.
https://ria.ru/20200428/1570658165.html
Кажется, кому то уже ограничители поступление кислорода в мозг.
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Давно пора.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, общественная палата рф, елена мизулина, общество

Скорость доступа в соцсети без российской регистрации хотят ограничить

10:28 27.08.2020 (обновлено: 11:08 27.08.2020)
1716
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной.
"Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории РФ, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России. В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы", - говорится в тексте выступления Мизулиной для круглого стола "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Мизулина также предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. Они, по мнению общественницы, сами должны его мониторить и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей.
"Соцсети должны открыть всему миру свои стандарты модерации и показать на примерах, как и почему они блокируют ту или иную информацию. Безусловно, обезличенно. Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике", - отмечается в тексте к выступлению Мизулиной.
Смартфон
28 апреля, 07:11
"Ъ": в России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов
75210835
Обсудить 8
РоссияОбщественная палата РФЕлена МизулинаОбщество
Популярные комментарии
Кажется, кому то уже ограничители поступление кислорода в мозг.
27 августа, 10:57
kakttus
810004
Давно пора.
27 августа, 10:55
ССергей
600015
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