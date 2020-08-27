https://ria.ru/20200827/sotsseti-1576367670.html

Скорость доступа в соцсети без российской регистрации хотят ограничить

В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:28

2020-08-27T10:28

2020-08-27T11:08

россия

общественная палата рф

елена мизулина

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank">Екатерины Мизулиной.</a>Мизулина также предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. Они, по мнению общественницы, сами должны его мониторить и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей."Соцсети должны открыть всему миру свои стандарты модерации и показать на примерах, как и почему они блокируют ту или иную информацию. Безусловно, обезличенно. Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике", - отмечается в тексте к выступлению Мизулиной.

https://ria.ru/20200428/1570658165.html

kakttus Кажется, кому то уже ограничители поступление кислорода в мозг. 13

Сергей Давно пора. 12

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общественная палата рф, елена мизулина, общество