https://ria.ru/20200827/rakety-1576361055.html

В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"

Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, заявил спецпосланник по контролю над... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T02:29

2020-08-27T02:29

2020-08-27T02:33

маршалл биллингсли

минобороны китая

южно-китайское море

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, заявил спецпосланник по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.К записи он приложил публикацию в газете South China Morning Post, где сообщалось, что Китай провел запуски с целью "запугать США".По данным издания, Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции <a href="http://ria.ru/location_Qinghai/" target="_blank" data-auto="true">Цинхай</a>, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Zhejiang/" target="_blank" data-auto="true">Чжэцзян</a>. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.Источник газеты заявил, что запуск стал "ответом <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китая </a>на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank">Южно-Китайское море</a>".Ранее министерство обороны Китая сообщило, что во вторник американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Власти КНР назвали действия американской стороны провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить провокационные действия. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Kitaja/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Китая</a> отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.

https://ria.ru/20200826/rakety-1576351147.html

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южно-китайское море

китай

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, минобороны китая, южно-китайское море, китай, вашингтон (город), сша, в мире