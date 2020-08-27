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https://ria.ru/20200827/rakety-1576361055.html
В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, заявил спецпосланник по контролю над... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T02:29
2020-08-27T02:33
маршалл биллингсли
минобороны китая
южно-китайское море
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, заявил спецпосланник по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.К записи он приложил публикацию в газете South China Morning Post, где сообщалось, что Китай провел запуски с целью "запугать США".По данным издания, Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции <a href="http://ria.ru/location_Qinghai/" target="_blank" data-auto="true">Цинхай</a>, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Zhejiang/" target="_blank" data-auto="true">Чжэцзян</a>. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.Источник газеты заявил, что запуск стал "ответом <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китая </a>на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank">Южно-Китайское море</a>".Ранее министерство обороны Китая сообщило, что во вторник американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Власти КНР назвали действия американской стороны провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить провокационные действия. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Kitaja/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Китая</a> отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.
https://ria.ru/20200826/rakety-1576351147.html
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южно-китайское море
китай
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маршалл биллингсли, минобороны китая, южно-китайское море, китай, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"

02:29 27.08.2020 (обновлено: 02:33 27.08.2020)
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© China Aerospace Science and Technology CorporationЗапуск новой микроракеты-носителя "Цзелун-1" с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР
Запуск новой микроракеты-носителя Цзелун-1 с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР
© China Aerospace Science and Technology Corporation
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, заявил спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединенные Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается", - написал Биллингсли в Twitter.

К записи он приложил публикацию в газете South China Morning Post, где сообщалось, что Китай провел запуски с целью "запугать США".
По данным издания, Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Вчера, 18:57
СМИ сообщили о запуске Китаем двух ракет как предупреждения США
Источник газеты заявил, что запуск стал "ответом Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море".
Ранее министерство обороны Китая сообщило, что во вторник американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Власти КНР назвали действия американской стороны провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить провокационные действия. В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.
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Обсудить 1
Маршалл БиллингслиМинобороны КитаяЮжно-Китайское мореКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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