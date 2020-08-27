В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:29 27.08.2020 (обновлено: 02:33 27.08.2020)
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© China Aerospace Science and Technology CorporationЗапуск новой микроракеты-носителя "Цзелун-1" с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, заявил спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединенные Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается", - написал Биллингсли в Twitter.
К записи он приложил публикацию в газете South China Morning Post, где сообщалось, что Китай провел запуски с целью "запугать США".
По данным издания, Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.
Источник газеты заявил, что запуск стал "ответом Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море".
Ранее министерство обороны Китая сообщило, что во вторник американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Власти КНР назвали действия американской стороны провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить провокационные действия. В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.