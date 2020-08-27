https://ria.ru/20200827/pozhar-1576275991.html

Пожар в Останкинской телебашне (2000)

27 августа 2000 года в Останкинской телебашне начался пожар. Около 15.00 жители ближайших к ней домов, увидели сильный дым в ее антенной части. Он был примерно... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T01:08

2020-08-27T01:08

2020-08-27T01:08

останкинская башня

москва

справки

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27 августа 2000 года в Останкинской телебашне <a href="http://www.mchsmedia.ru/as_it_was/item/6100406/" target="_blank">начался пожар</a>. Около 15.00 жители ближайших к ней домов, увидели сильный дым в ее антенной части. Он был примерно на высоте 460 метров. Высота <a href="https://tvtower.ru/about/" target="_blank">Останкинской телебашни</a>, построенной в 1967 году, 540 метров. До отметки 385 метров она <a href="https://www.mos.ru/news/item/32052073/" target="_blank">выполнена</a> из железобетонных конструкций. Верхняя часть башни представляет собой антенно-металлическую вставку. По всей высоте телебашни проходит вертикальная шахта, в которой находятся лифты и аварийная лестница, проложены силовые кабели и кабели связи. Сообщение о пожаре на Останкинской телебашне <a href="http://www.centrospas.ru/2000.htm" target="_blank">поступило</a> на пульт оперативного дежурного "Центроспаса" по Москве 27 августа 2000 года в 15.08. На место возгорания прибыли все экстренные службы столицы, включая дежурную смену "<a href="http://www.centrospas.ru/" target="_blank">Центроспаса</a>", подъехали более 40 пожарных расчетов. Уже через полчаса после первых сигналов о бедствии <a href="http://moscow.org/moscow_encyclopedia/218_ostankanskaya_tower.htm" target="_blank">прервалось вещание</a> практически всех центральных телеканалов. В 15.40 была начата эвакуация экскурсантов со смотровой площадки, находящейся на высоте 337 метров, и посетителей ресторана "Седьмое небо", располагавшегося на высоте 328-334 метров. К началу пожара в ресторане <a href="https://ardexpert.ru/article/12032" target="_blank">находились 350 человек</a>. К шестнадцати часам их всех вывели на улицу. К этому времени в районе бедствия была <a href="https://23.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/professionalnye-prazdniki/30-aprelya-den-pozharnoy-ohrany-rossii/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii/mchs-rossii-pozharnaya-ohrana-segodnya-v-nogu-so-vremenem" target="_blank">сформирована группировка сил</a>, которая приступила к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Пожарные расчеты, чтобы отсечь приближающийся к лифтам огонь, начали работать на отметке 420 метров. Только с помощью лифтов можно было организовать эвакуацию людей, так как узкие аварийные лестницы башни не приспособлены ни для спуска людей, ни для прохождения пожарных и спасателей с оборудованием. Проникновение пожарных в антенную часть телебашни было затруднено из-за ее конструктивных особенностей, плотного задымления и высокой температуры. В результате этого они были вынуждены осуществлять подъем с отметки 381 метров до 420 метров по узкой вертикальной металлической лестнице, без средств защиты органов дыхания. Таким же образом доставлялись на боевые участки средства пожаротушения. Для ликвидации горения применялись стационарные установки пожаротушения с углекислым газом, переносные огнетушители. Распространение огня в телебашне происходило сверху вниз. С большой интенсивностью горели фидеры (передающая линия, электрическое устройство, по которому осуществляется направленное распространение электромагнитных волн от источника к потребителю), имевшие внешние полиэтиленовые оболочки. Падающие вниз горящие капли полиэтилена способствовали возникновению очагов пожара на других уровнях. Когда температура поднялась приблизительно до 1000 градусов по Цельсию, вниз стали падать и горящие части фидеров.Пожарные пытались изолировать нижние участки асбестовыми полотнами, но выступающие конструкции <a href="https://ria.ru/organization_Ostankinskaja_bashnja" target="_blank">Останкинской башни</a> оставляли в них зазоры, сквозь которые расплавленная масса все равно попадала вниз. В 18.15 было принято решение обесточить башню и перерезать кабель. Когда стало очевидно, что огнетушителями с огнем не справиться, спасатели решили соорудить дополнительную преграду огню из специальной несгораемой ткани. Ее попытались доставить заместитель начальника управления Государственной противопожарной службы Северо-Восточного административного округа Москвы, полковник внутренней службы Владимир Арсюков с лифтером Светланой Лосевой и слесарем-ремонтником Александром Шипилиным. Они вошли в лифт, когда огонь был уже на отметке 305 метров. В этот момент пламя выбилось наружу и охватило машинное отделение лифта. От высокой температуры лопнули тросы, удерживающие лифты. В 19.30 часов с высоты 300 метров рухнули три скоростных лифта. Один из них удержался на стопорах, семерых пожарных из него освободили. Два других рухнули на дно шахты, в одном из них находились три человека. Спасателям и пожарным было приказано срочно спускаться вниз. Позже обрушились остальные лифты, но в них людей не было. Тушение <a href="https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/informacionnye-proekty/2020-30-letie-mchs-rossii/30-let-mchs/4115538" target="_blank">пожара</a> продолжалось всю ночь. Работы велись в условиях высоких температур, при большой загазованности. 28 августа около пяти часов утра у<a href="http://docs.cntd.ru/document/902263621" target="_blank">далось приостановить</a> продвижение огня, который к этому времени распространился до отметки 80 метров. К 12.30 пожар локализовали. Только в 17.30 было <a href="http://www.newsru.com/russia/30Aug2000/rushaylo.html" target="_blank">сообщено о ликвидации пожара</a>. Началась детальная проверка всех помещений. Лифт, в котором находились останки троих погибших, обнаружили на семи метрах ниже уровня первого этажа, заваленный километровым слоем сгоревшего кабеля. К тушению пожара были привлечены 240 человек и 60 пожарных автомобилей. Отличившиеся при тушении Останкинской телебашни пожарные получили награды. Орденом Мужества посмертно были <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/16543" target="_blank">награждены</a> сотрудники Главного центра радиовещания и телевидения - лифтер службы лифтового хозяйства Светлана Лосева и слесарь-ремонтник цеха теплотехники и кондиционирования воздуха Александр Шипилин, а также полковник внутренней службы Владимир Арсюков.Постановлением правительства Москвы в 2000 году 73-й пожарной части Управления Государственной противопожарной службы Северо-Восточного административного округа Москвы <a href="https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1427858" target="_blank">присвоено имя Владимира Арсюкова</a>. По факту пожара на Останкинской телебашне прокуратура города Москвы <a href="https://www.1tv.ru/news/2000-08-28/299254-prokuratura_moskvy_vozbudila_ugolovnoe_delo_po_faktu_pozhara_na_ostankinskoy_telebashne" target="_blank">возбудила уголовное дело</a>. Причину пожара <a href="https://ria.ru/20111128/500526210.html" target="_blank">установили</a> быстро. Он случился из-за перегрузки сети. Компания, занимавшаяся системами связи, поставила усилитель, и кабели не выдержали и перегрелись.Даже при проектной перегрузке кабели и фидеры выделяли тепло. И чем выше перегрузки, тем сильнее они грелись. Из-за перегрева и начался пожар. Расследование установило, что при эксплуатации радиотелевизионной станции были нарушены требования противопожарной безопасности. Например, шахта, в которой расположены кабели и фидеры, не была оснащена автономными системами пожаротушения, и только поэтому, сделали вывод пожарные, огонь не удалось остановить в самом начале. Кроме того, по мнению следователей, при проектировании и строительстве радиотелевизионной башни в Останкине в 1962 году были допущены отступления от норм при размещении оборудования лифтов. Это послужило причиной гибели людей. Пожар нанес Останкинской телебашне огромный ущерб. Из 150 канатов предварительно напряженной арматуры 121 был поврежден, полностью вышли из строя все лифты, были нарушены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, тепло- и водоснабжения, связи и сигнализации. Из-за пожара на Останкинской башне на несколько дней отключились главные российские телеканалы. И московский регион остался без телевещания (федеральных каналов). В то же время огнестойкость ствола башни обеспечила конструктивную целостность этого сооружения во время пожара. Это позволило продолжить эксплуатацию башни до восстановления большинства предварительно напряженных канатов внутри ствола, которые утратили при пожаре свое функциональное назначение. На восстановление Останкинской башни был потрачен один миллиард рублей. <a href="http://www.mchsmedia.ru/focus/item/6591215" target="_blank">Восстановительные работы</a> на ней продолжались в течение нескольких лет. Здание снова укрепили тросами, внутри проложили негорючие кабели и установили лифты, способные выдерживать очень высокую температуру, отремонтировали железобетонный ствол и внутренние конструкции. Телебашня была технически модернизирована. Кроме того, на ней установили в зависимости от участка несколько новейших систем пожаротушения: порошковую, водяную с мелкораспыленной водой и систему газового тушения. Так же все помещения оборудованы противопожарными дверьми. В самой телебашне имеется несколько современных насосов способных поднять воду до отметки 337 метров и отдельную систему насосов поднимающие воду для системы пожаротушения с отметки 337 метров до отметки 525. В январе 2009 года в Останкинской телебашне вновь <a href="https://ria.ru/20081216/157339682.html" target="_blank">открыли</a> для посещения смотровую площадку, которую оснастили четырьмя большими жидкокристаллическими панелями. Кроме того, на ней появились внутренние веб-камеры, позволяющие проводить интернет-конференции с другими башнями мира, три оптических телескопа большого увеличения, современная система звукового сопровождения. Смотровая площадка, согласно противопожарным требованиям, теперь имеет такой уровень безопасности, при котором посетители, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, смогут находиться на ней в течение четырех часов. В 2016 году вновь начал работать высотный ресторан "Седьмое небо", который <a href="https://ria.ru/20170811/1500194918.html" target="_blank">занимает три этажа</a> (золотой, серебряный и бронзовый). Кольцеобразные помещения ресторана <a href="https://tvtower.ru/services/restaurant/" target="_blank">совершают круговые вращения</a> вокруг своей оси за 40 минут. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

останкинская башня, москва, справки