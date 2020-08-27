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Татьяну Навку возмутили слухи о третьей беременности
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слухи о своей беременности. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:20
2020-08-27T09:22
шоу-бизнес
александр жулин
татьяна навка
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Олимпийская чемпионка в танцах на льду <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Navka/" target="_blank">Татьяна Навка</a> прокомментировала слухи о своей беременности. "Весь день принимаю поздравления о третьей беременности. &lt;…&gt; То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила, другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать, третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот", — возмутилась фигуристка. Она отметила, что ряд СМИ поступает непрофессионально, собирая "желтые новости" и не проверяя информацию. По ее словам, журналистам стоило бы позвонить ей и спросить напрямую, а не перепечатывать друг у друга сенсационные материалы. Татьяне Навке 45 лет. У нее есть две дочери — двадцатилетняя Александра от тренера по фигурному катанию Александра Жулина и шестилетняя Надежда от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
https://rsport.ria.ru/20200512/1571345333.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
шоу-бизнес, александр жулин, татьяна навка, дмитрий песков

Татьяну Навку возмутили слухи о третьей беременности

09:20 27.08.2020 (обновлено: 09:22 27.08.2020)
3968
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на красной дорожке фильма "Боже мой!" (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слухи о своей беременности.
"Весь день принимаю поздравления о третьей беременности. <…> То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила, другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать, третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот", — возмутилась фигуристка.
Она отметила, что ряд СМИ поступает непрофессионально, собирая "желтые новости" и не проверяя информацию. По ее словам, журналистам стоило бы позвонить ей и спросить напрямую, а не перепечатывать друг у друга сенсационные материалы.
Татьяне Навке 45 лет. У нее есть две дочери — двадцатилетняя Александра от тренера по фигурному катанию Александра Жулина и шестилетняя Надежда от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
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8301106
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Шоу-бизнесАлександр ЖулинТатьяна НавкаДмитрий Песков
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