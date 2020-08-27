https://ria.ru/20200827/navka-1576365026.html

Татьяну Навку возмутили слухи о третьей беременности

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слухи о своей беременности. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:20

2020-08-27T09:20

2020-08-27T09:22

шоу-бизнес

александр жулин

татьяна навка

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Олимпийская чемпионка в танцах на льду <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Navka/" target="_blank">Татьяна Навка</a> прокомментировала слухи о своей беременности. "Весь день принимаю поздравления о третьей беременности. <…> То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила, другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать, третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот", — возмутилась фигуристка. Она отметила, что ряд СМИ поступает непрофессионально, собирая "желтые новости" и не проверяя информацию. По ее словам, журналистам стоило бы позвонить ей и спросить напрямую, а не перепечатывать друг у друга сенсационные материалы. Татьяне Навке 45 лет. У нее есть две дочери — двадцатилетняя Александра от тренера по фигурному катанию Александра Жулина и шестилетняя Надежда от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

https://rsport.ria.ru/20200512/1571345333.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, александр жулин, татьяна навка, дмитрий песков