https://ria.ru/20200827/liviya-1576379230.html

Онлайн-конференция о ситуации в Ливии и перспективах урегулирования

28 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации в Ливии на фоне объявленного прекращения огня и о перспективах окончательного урегулирования кризиса.

2020-08-27T13:58

2020-08-27T13:58

2020-08-27T13:58

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=mdyD-Kd4uUaopqJ2850cv-awLEQ6cAqDxwDImNuWHPf4E1jBdErYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200828%2f952877968.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;<br>- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;<br>- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;<br>- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.<br><br>21 августа базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаейзом Сараджем объявило о прекращении огня в Ливии. Спикер Палаты представителей на востоке страны Агила Салех приветствовал инициативу своих противников. В то же время командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар никаких заявлений пока не сделал. Однако официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари назвал предложение Файеза Сараджа дымовой завесой, призванной скрыть истинные намерения. Тем временем в Триполи и на востоке Ливии нарастают массовые протесты, участники которых требуют перемен, что может серьезно изменить ситуацию в стране. <br>Какие главные условия начала политического диалога выдвигает лидер ПНС, и пойдут ли на них сторонники Хафтара? Готовы ли поддержать призыв к перемирию другие участники ливийского конфликта? Что указывает на то, что условия в Ливии сформировались для прекращения войны и урегулирования кризиса? Какова роль Москвы в решении ливийской проблемы?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы