Онлайн-конференция о ситуации в Ливии и перспективах урегулирования
28 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации в Ливии на фоне объявленного прекращения огня и о перспективах окончательного урегулирования кризиса.
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Участники:
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.
21 августа базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаейзом Сараджем объявило о прекращении огня в Ливии. Спикер Палаты представителей на востоке страны Агила Салех приветствовал инициативу своих противников. В то же время командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар никаких заявлений пока не сделал. Однако официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари назвал предложение Файеза Сараджа дымовой завесой, призванной скрыть истинные намерения. Тем временем в Триполи и на востоке Ливии нарастают массовые протесты, участники которых требуют перемен, что может серьезно изменить ситуацию в стране.
Какие главные условия начала политического диалога выдвигает лидер ПНС, и пойдут ли на них сторонники Хафтара? Готовы ли поддержать призыв к перемирию другие участники ливийского конфликта? Что указывает на то, что условия в Ливии сформировались для прекращения войны и урегулирования кризиса? Какова роль Москвы в решении ливийской проблемы?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.
21 августа базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаейзом Сараджем объявило о прекращении огня в Ливии. Спикер Палаты представителей на востоке страны Агила Салех приветствовал инициативу своих противников. В то же время командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар никаких заявлений пока не сделал. Однако официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари назвал предложение Файеза Сараджа дымовой завесой, призванной скрыть истинные намерения. Тем временем в Триполи и на востоке Ливии нарастают массовые протесты, участники которых требуют перемен, что может серьезно изменить ситуацию в стране.
Какие главные условия начала политического диалога выдвигает лидер ПНС, и пойдут ли на них сторонники Хафтара? Готовы ли поддержать призыв к перемирию другие участники ливийского конфликта? Что указывает на то, что условия в Ливии сформировались для прекращения войны и урегулирования кризиса? Какова роль Москвы в решении ливийской проблемы?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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