https://ria.ru/20200827/kurs-1576381828.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,94 копейки - до 88,996 рубля, курс доллара снизился на 30,25 копейки, до 75,2354... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:27
2020-08-27T14:27
2020-08-27T14:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575100190_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_881b452c8773901a42a75559fdd1c7b3.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,94 копейки - до 88,996 рубля, курс доллара снизился на 30,25 копейки, до 75,2354 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 26,96 копейки, составив 81,4277 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/dollar-1576307314.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575100190_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b50f527fae0949a412c0b94ef81c78b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика