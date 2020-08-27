https://ria.ru/20200827/kurs-1576381828.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,94 копейки - до 88,996 рубля, курс доллара снизился на 30,25 копейки, до 75,2354... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:27

2020-08-27T14:27

2020-08-27T14:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,94 копейки - до 88,996 рубля, курс доллара снизился на 30,25 копейки, до 75,2354 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 26,96 копейки, составив 81,4277 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/dollar-1576307314.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика