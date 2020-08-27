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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200827/kurs-1576381828.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,94 копейки - до 88,996 рубля, курс доллара снизился на 30,25 копейки, до 75,2354... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:27
2020-08-27T14:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,94 копейки - до 88,996 рубля, курс доллара снизился на 30,25 копейки, до 75,2354 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 26,96 копейки, составив 81,4277 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/dollar-1576307314.html
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РИА Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки

14:27 27.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,94 копейки - до 88,996 рубля, курс доллара снизился на 30,25 копейки, до 75,2354 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 26,96 копейки, составив 81,4277 рубля.
Доллары, архивное фото
25 августа, 20:53
Обвинения США в финансировании России толкают Берлин к отказу от доллара
240003
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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