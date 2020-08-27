https://ria.ru/20200827/keshbek-1576374844.html

Назван город, в который предлагают больше всего туров с кешбэком

Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:46

2020-08-27T14:46

2020-08-27T14:46

туризм

туризм

новости - туризм

москва

европа

республика крым

республика татарстан (татарстан)

краснодарский край

санкт-петербург

калининград

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, сообщает РСТ.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней, туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.Санкт-Петербург вновь подтвердил статус самого принимающего города, туры в Северную столицу предложили 112 туроператоров. Москва не вошла в тройку лидеров – у нее четвертое место с 88 предложениями.На втором месте по количеству предложений от турфирм — Крым и "неморской" Татарстан. А "пляжный" Краснодарский край оказался лишь на пятой строке списка.Тройку лидеров замыкает Калининградская область, ставшая альтернативой Европе.

https://ria.ru/20200708/1573616371.html

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

https://ria.ru/20200616/1572756877.html

москва

европа

республика крым

республика татарстан (татарстан)

краснодарский край

санкт-петербург

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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