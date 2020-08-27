https://ria.ru/20200827/keshbek-1576374844.html
Назван город, в который предлагают больше всего туров с кешбэком
Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:46
2020-08-27T14:46
2020-08-27T14:46
туризм
туризм
новости - туризм
москва
европа
республика крым
республика татарстан (татарстан)
краснодарский край
санкт-петербург
калининград
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https://cdn24.img.ria.ru/images/147975/83/1479758341_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_214efeb79c715d1fbeff8e6f435cdf34.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, сообщает РСТ.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней, туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.Санкт-Петербург вновь подтвердил статус самого принимающего города, туры в Северную столицу предложили 112 туроператоров. Москва не вошла в тройку лидеров – у нее четвертое место с 88 предложениями.На втором месте по количеству предложений от турфирм — Крым и "неморской" Татарстан. А "пляжный" Краснодарский край оказался лишь на пятой строке списка.Тройку лидеров замыкает Калининградская область, ставшая альтернативой Европе.
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
москва
европа
республика крым
республика татарстан (татарстан)
краснодарский край
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, европа, республика крым, республика татарстан (татарстан), краснодарский край, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, сообщает РСТ.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней, туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"Программа кешбэка еще раз поделила регионы России на "самые и не самые" туристические. Мы внимательно проанализировали портал мирпутешествий.рф и, в том числе, по каждому региону подсчитали количество туроператоров, выставивших свои предложения для туристов", — пояснили в РСТ.
Санкт-Петербург вновь подтвердил статус самого принимающего города, туры в Северную столицу предложили 112 туроператоров. Москва не вошла в тройку лидеров – у нее четвертое место с 88 предложениями.
На втором месте по количеству предложений от турфирм — Крым и "неморской" Татарстан. А "пляжный" Краснодарский край оказался лишь на пятой строке списка.
Тройку лидеров замыкает Калининградская область, ставшая альтернативой Европе.