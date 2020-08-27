Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200827/keshbek-1576374844.html
Назван город, в который предлагают больше всего туров с кешбэком
Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:46
2020-08-27T14:46
туризм
туризм
новости - туризм
москва
европа
республика крым
республика татарстан (татарстан)
краснодарский край
санкт-петербург
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147975/83/1479758341_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_214efeb79c715d1fbeff8e6f435cdf34.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, сообщает РСТ.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней, туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.Санкт-Петербург вновь подтвердил статус самого принимающего города, туры в Северную столицу предложили 112 туроператоров. Москва не вошла в тройку лидеров – у нее четвертое место с 88 предложениями.На втором месте по количеству предложений от турфирм — Крым и "неморской" Татарстан. А "пляжный" Краснодарский край оказался лишь на пятой строке списка.Тройку лидеров замыкает Калининградская область, ставшая альтернативой Европе.
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
москва
европа
республика крым
республика татарстан (татарстан)
краснодарский край
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147975/83/1479758341_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7792dc31d0e508c8ad4c9b715c44134b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, москва, европа, республика крым, республика татарстан (татарстан), краснодарский край, санкт-петербург, калининград

Назван город, в который предлагают больше всего туров с кешбэком

14:46 27.08.2020
145
© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в фотобанкПрогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Руслан Шамуков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Эксперты проанализировали информацию на портале мирпутешествий.ру и выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург, сообщает РСТ.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней, туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"Программа кешбэка еще раз поделила регионы России на "самые и не самые" туристические. Мы внимательно проанализировали портал мирпутешествий.рф и, в том числе, по каждому региону подсчитали количество туроператоров, выставивших свои предложения для туристов", — пояснили в РСТ.
Пляжный отдых в Сочи
8 июля, 08:00Туризм
Чистое Черное море: где найти идеальные пляжи в Сочи
Санкт-Петербург вновь подтвердил статус самого принимающего города, туры в Северную столицу предложили 112 туроператоров. Москва не вошла в тройку лидеров – у нее четвертое место с 88 предложениями.
Кот
12 августа, 08:00Туризм
Лучшие виды Крыма. Где найти Мальдивы, Швейцарию и настоящий звездопад
На втором месте по количеству предложений от турфирм — Крым и "неморской" Татарстан. А "пляжный" Краснодарский край оказался лишь на пятой строке списка.
Тройку лидеров замыкает Калининградская область, ставшая альтернативой Европе.
Города России. Светлогорск
16 июня, 08:00Туризм
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
000000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваЕвропаРеспублика КрымРеспублика Татарстан (Татарстан)Краснодарский крайСанкт-ПетербургКалининград
Рекомендуем
Отдых туристов в Абхазии
В Роспотребнадзоре назвали требования к туристам, вернувшимся из Абхазии
Доминикана. На пляже острова Саона
Власти Доминиканы назвали условия допуска туристов без теста на COVID-19
Вид на исторический центр города Дубровник
Эксперты рассказали, как российские туристы добираются до Хорватии
Девушка с мужчиной в автомобиле
Туристы рассказали, как путешествуют в Крым на автомобиле
Стюардесса проводит инструктаж
Стюардессы предупредили об опасности откинутых спинок кресел в полете
Акция Бессмертный полк в Москве
Акция "Бессмертный полк" может пройти в двух форматах
Горнолыжный курорт Скво-Вэлли
В США изменят "сексистское и расистское" название известного курорта
Площадь Россиу в Лиссабоне
Лиссабон к весне 2021 года станет городом велосипедистов
Город Эйлат, Израиль
Израиль потратит 10 миллионов долларов на развлечения туристов в Эйлате
Алексей Навальный
ГП попросила помощи Германии по делу о госпитализации Навального
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Опрос показал отношение россиян к отечественной вакцине от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе
Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска
Эксперты рассказали, как кешбэк увеличит турпоток в Калининград
Пляж отеля Lujo Bodrum
Названы самые популярные у россиян курорты на Эгейском море в Турции
ДТП на мысе Меганом вблизи города Судак
В Крыму перевернулся внедорожник с туристами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
00:16Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
23:59В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию после инцидента в Сирии
Лента новостейМолния