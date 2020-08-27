https://ria.ru/20200827/dalay-lama-1576402793.html

Далай-лама рассказал о возможностях медицины Востока в борьбе с COVID-19

Представители индийской, тибетской и китайской медицины должны объединить усилия в разработке лекарства от коронавируса в Азии, Индия обладает богатейшим... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T21:04

2020-08-27T21:04

2020-08-27T21:04

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

индия

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Представители индийской, тибетской и китайской медицины должны объединить усилия в разработке лекарства от коронавируса в Азии, Индия обладает богатейшим знанием в этой области и этот опыт нужно использовать, считает Далай-лама XIV."Сейчас в научной области разрабатываются лекарства от новой болезни. Если говорить об Индии, то у вас есть тысячелетняя система - аюрведы (традиционная система индийской народной медицины - ред.). Также в Индии присутствует аллопатическая (классическая - ред.) медицина, и вы также могли бы пригласить представителей китайской традиционной медицины. А также у нас, тибетцев, есть наша собственная медицинская система", - сказал Далай-лама, отвечая в ходе онлайн-лекции на вопросы слушателей.По его мнению, имеет смысл организовать международную встречу ученых в области медицины, которые бы представляли аюрведу, аллопатическую, китайскую и тибетскую медицину."Это уже было в VIII столетии, когда проводилась вот такая, наполовину международная, медицинская конференция под руководством китайского царя. Тогда присутствовали представители тибетской медицины, аюрведы, юнаньской (греческой - ред.) медицины, китайской традиции. Мне кажется, такую встречу имеет смысл организовать для того, чтобы обсудить, какие возможны лекарства для того, чтобы справиться с этой новой болезнью", - считает духовный лидер.При этом Далай-лама отметил, что "Индия обладает богатейшим знанием в этой области, которое мы можем использовать". "Когда будет подходящее время, хорошо бы провести такое обсуждение с опытными врачами, представителями разных медицинских традиций, чтобы постараться почерпнуть знания из этих источников", - подчеркнул он.Далай-лама также выразил признательность всем врачам, медикам и работникам сферы здравоохранения, которые во всем мире борются с коронавирусом, даже ценой своей жизни.

https://ria.ru/20200827/dalay-lama-1576402739.html

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индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, индия