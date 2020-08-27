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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200827/dalay-lama-1576402739.html
Далай-лама не видит "никаких проблем", если буддист станет христианином
Далай-лама XIV заявил, что не видит ничего плохого в том, если последователь буддизма перейдет в христианство, и отметил, что главное предназначение любой... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T21:02
2020-08-27T22:32
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
индия
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Далай-лама XIV заявил, что не видит ничего плохого в том, если последователь буддизма перейдет в христианство, и отметил, что главное предназначение любой религии - это "делать себя более добросердечным"."У нас демократия должна быть не только в политической области, но также и в области религии. Если вы находите что-то полезное для себя, вы вправе выбирать - это ваше личное дело", - сказал Далай-лама, выступая с онлайн-лекцией в своей резиденции в Дхарамсале (Индия).Он отметил, что "каждый человек должен познакомиться с разнообразными религиозными традициями и затем ту религию, которая покажется наиболее убедительной, он может претворять на практике". По словам духовного лидера, это вполне возможно в демократическом мире."Бывает так, что несколько лет следовал буддизму, а потом обнаруживаешь для себя, что христианство более полезно, - тогда можешь сказать "до свидания" Будде и выбрать для себя христианство. Мне кажется, в этом нет никаких проблем", - отметил Далай-лама.Самое главное, добавил он, это "использовать религию для того, чтобы преобразовывать свои эмоции, делать себя более добросердечным".
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индия
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новости - религия и мировоззрение, индия

Далай-лама не видит "никаких проблем", если буддист станет христианином

21:02 27.08.2020 (обновлено: 22:32 27.08.2020)
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© РИА Новости / Нина АлексееваДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России
© РИА Новости / Нина Алексеева
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Далай-лама XIV заявил, что не видит ничего плохого в том, если последователь буддизма перейдет в христианство, и отметил, что главное предназначение любой религии - это "делать себя более добросердечным".
"У нас демократия должна быть не только в политической области, но также и в области религии. Если вы находите что-то полезное для себя, вы вправе выбирать - это ваше личное дело", - сказал Далай-лама, выступая с онлайн-лекцией в своей резиденции в Дхарамсале (Индия).
Он отметил, что "каждый человек должен познакомиться с разнообразными религиозными традициями и затем ту религию, которая покажется наиболее убедительной, он может претворять на практике". По словам духовного лидера, это вполне возможно в демократическом мире.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
4 августа, 17:08Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал, зачем нужна религия
"Бывает так, что несколько лет следовал буддизму, а потом обнаруживаешь для себя, что христианство более полезно, - тогда можешь сказать "до свидания" Будде и выбрать для себя христианство. Мне кажется, в этом нет никаких проблем", - отметил Далай-лама.
Самое главное, добавил он, это "использовать религию для того, чтобы преобразовывать свои эмоции, делать себя более добросердечным".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИндия
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