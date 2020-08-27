https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576396321.html

Лавров и Макей обсудили ситуацию в Белоруссии

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки в РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:03

2020-08-27T18:03

2020-08-27T18:17

протесты в белоруссии

россия

владимир макей

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки в республике через национальный диалог, сообщил МИД РФ."Лавров информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии. Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике", - отмечается в сообщении."Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг", - также говорится в сообщении.Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.В разговоре с коллегой Лавров заявил о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа. В МИД РФ добавили, что также состоялось обсуждение текущего взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и хода реализации Программы согласованных действий в области внешней политики Российской Федерации и Республики Беларусь.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html

https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир макей , сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, белоруссия, в мире