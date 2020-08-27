Лавров и Макей обсудили ситуацию в Белоруссии
18:03 27.08.2020 (обновлено: 18:17 27.08.2020)
920
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки в республике через национальный диалог, сообщил МИД РФ.
"Лавров информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии. Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике", - отмечается в сообщении.
"Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг", - также говорится в сообщении.
Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.
В разговоре с коллегой Лавров заявил о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа. В МИД РФ добавили, что также состоялось обсуждение текущего взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и хода реализации Программы согласованных действий в области внешней политики Российской Федерации и Республики Беларусь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>