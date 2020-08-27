https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576378021.html

Путин в телеинтервью выскажется по ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в интервью, фрагменты которого показали на телеканале "Россия 1", выскажется по ситуации в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:44

2020-08-27T13:44

2020-08-27T13:44

протесты в белоруссии

интервью владимира путина сергею брилеву

россия

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью, фрагменты которого показали на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", выскажется по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу госсекретаря Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григория Рапоты</a>, Песков сказал, что главы России и Белоруссии общаются напрямую и никаких связующих звеньев не требуется."Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни, не стоит во главе угла, безусловно. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство - эта правовая база остается и так далее. Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется", - отметил Песков.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576374318.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, россия, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире