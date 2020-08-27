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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576378021.html
Путин в телеинтервью выскажется по ситуации в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в интервью, фрагменты которого показали на телеканале "Россия 1", выскажется по ситуации в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:44
2020-08-27T13:44
протесты в белоруссии
интервью владимира путина сергею брилеву
россия
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью, фрагменты которого показали на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", выскажется по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу госсекретаря Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григория Рапоты</a>, Песков сказал, что главы России и Белоруссии общаются напрямую и никаких связующих звеньев не требуется."Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни, не стоит во главе угла, безусловно. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство - эта правовая база остается и так далее. Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется", - отметил Песков.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576374318.html
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интервью владимира путина сергею брилеву, россия, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин в телеинтервью выскажется по ситуации в Белоруссии

13:44 27.08.2020
727
© AP Photo / Sergei GritsУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
Участники акции протеста в Минске
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью, фрагменты которого показали на телеканале "Россия 1", выскажется по ситуации в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Там будет про Белоруссию, в том числе", - сказал Песков во время общения с журналистами.
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, Песков сказал, что главы России и Белоруссии общаются напрямую и никаких связующих звеньев не требуется.
"Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни, не стоит во главе угла, безусловно. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство - эта правовая база остается и так далее. Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется", - отметил Песков.
Светлана Тихановская
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Протесты в БелоруссииИнтервью Владимира Путина Сергею БрилевуРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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