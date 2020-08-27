https://ria.ru/20200827/afganistan-1576391823.html

Россия призвала Кабул начать прямой диалог с оппозицией

Москва призывает Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу прямого диалога с оппозицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:47

2020-08-27T16:47

2020-08-27T16:47

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Москва призывает Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу прямого диалога с оппозицией, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова</a>.В начале августа члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "<a href="https://ria.ru/organization_Taliban" target="_blank">Талибана</a>", что было условием талибов для начала межафганских переговоров. Позднее член переговорной группы правительства <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистана</a> Ахмад Надер Надери сообщил РИА Новости, что началу переговоров между афганскими властями и радикальным движением "Талибан" больше ничего не препятствует, причин затягивать переговоры нет.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.

https://ria.ru/20200218/1564923740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, в мире