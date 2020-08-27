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Россия призвала Кабул начать прямой диалог с оппозицией
Москва призывает Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу прямого диалога с оппозицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:47
2020-08-27T16:47
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Москва призывает Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу прямого диалога с оппозицией, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова</a>.В начале августа члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "<a href="https://ria.ru/organization_Taliban" target="_blank">Талибана</a>", что было условием талибов для начала межафганских переговоров. Позднее член переговорной группы правительства <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистана</a> Ахмад Надер Надери сообщил РИА Новости, что началу переговоров между афганскими властями и радикальным движением "Талибан" больше ничего не препятствует, причин затягивать переговоры нет.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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россия
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, в мире

Россия призвала Кабул начать прямой диалог с оппозицией

16:47 27.08.2020
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкВид города Кабул
Вид города Кабул
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва призывает Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу прямого диалога с оппозицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу прямого диалога с вооруженной оппозицией. При этом мы подчеркиваем, что любое затягивание процесса запуска межафганских переговоров просто подрывает международные усилия по урегулированию ситуации в этой стране и ставит под вопрос заинтересованность афганских властей в скором достижении мира в стране", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

В начале августа члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана", что было условием талибов для начала межафганских переговоров. Позднее член переговорной группы правительства Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил РИА Новости, что началу переговоров между афганскими властями и радикальным движением "Талибан" больше ничего не препятствует, причин затягивать переговоры нет.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
18 февраля, 14:34
Кабул надеется на поддержку Россией соглашения Афганистана с талибами
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанВ мире
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