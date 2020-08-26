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Источник сообщил о задержании двух журналистов в Подмосковье
Два журналиста издания "Росдержава" Александр Дорогов и Ян Кателевский арестованы в Подмосковье за вымогательство 1,5 миллиона рублей у сотрудника ГИБДД,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:59
2020-08-26T11:59
московская область (подмосковье)
комитет защиты журналистов
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Два журналиста издания "Росдержава" Александр Дорогов и Ян Кателевский арестованы в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> за вымогательство 1,5 миллиона рублей у сотрудника ГИБДД, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, Дорогов и Кателевский вымогали деньги у сотрудника ГИБДД за нераспространение некой информации о его жизни.Он также рассказал, что один из арестованных повредил иномарку приятеля сотрудника правоохранительных органов.Расположенная в США правозащитная организация "<a href="http://ria.ru/organization_Komitet_zashhity_zhurnalistov/" target="_blank" data-auto="true">Комитет защиты журналистов</a>" ранее сообщала, что журналисты издания "Росдержава" были задержаны 29 июля, в посёлке Мосренгтен. Организация потребовала провести тщательное расследование случившегося и освободить журналистов.
https://ria.ru/20200826/pasporta-1576313027.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), комитет защиты журналистов, сша, происшествия

Источник сообщил о задержании двух журналистов в Подмосковье

11:59 26.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два журналиста издания "Росдержава" Александр Дорогов и Ян Кателевский арестованы в Подмосковье за вымогательство 1,5 миллиона рублей у сотрудника ГИБДД, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Дорогову и Кателевскому избрана пресечения в виде заключения под стражу, дело расследуется по статьям "Вымогательство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, Дорогов и Кателевский вымогали деньги у сотрудника ГИБДД за нераспространение некой информации о его жизни.
Он также рассказал, что один из арестованных повредил иномарку приятеля сотрудника правоохранительных органов.
Расположенная в США правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" ранее сообщала, что журналисты издания "Росдержава" были задержаны 29 июля, в посёлке Мосренгтен. Организация потребовала провести тщательное расследование случившегося и освободить журналистов.
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Московская область (Подмосковье)Комитет защиты журналистовСШАПроисшествия
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