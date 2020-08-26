https://ria.ru/20200826/zhurnalisty-1576324119.html
Источник сообщил о задержании двух журналистов в Подмосковье
Два журналиста издания "Росдержава" Александр Дорогов и Ян Кателевский арестованы в Подмосковье за вымогательство 1,5 миллиона рублей у сотрудника ГИБДД,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:59
2020-08-26T11:59
2020-08-26T11:59
московская область (подмосковье)
комитет защиты журналистов
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Два журналиста издания "Росдержава" Александр Дорогов и Ян Кателевский арестованы в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> за вымогательство 1,5 миллиона рублей у сотрудника ГИБДД, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, Дорогов и Кателевский вымогали деньги у сотрудника ГИБДД за нераспространение некой информации о его жизни.Он также рассказал, что один из арестованных повредил иномарку приятеля сотрудника правоохранительных органов.Расположенная в США правозащитная организация "<a href="http://ria.ru/organization_Komitet_zashhity_zhurnalistov/" target="_blank" data-auto="true">Комитет защиты журналистов</a>" ранее сообщала, что журналисты издания "Росдержава" были задержаны 29 июля, в посёлке Мосренгтен. Организация потребовала провести тщательное расследование случившегося и освободить журналистов.
https://ria.ru/20200826/pasporta-1576313027.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), комитет защиты журналистов, сша, происшествия