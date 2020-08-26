https://ria.ru/20200826/vodosnabzhenie-1576332009.html

Проблемы водоснабжения решат в липецком селе

Строительство сетей водоснабжения началось в селе Сенцово Липецкого района, где будет проложено почти пять тысяч метров трубопровода, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:12

2020-08-26T14:12

2020-08-26T14:12

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 26 авг – РИА Новости</strong>. Строительство сетей водоснабжения началось в селе Сенцово Липецкого района, где будет проложено почти пять тысяч метров трубопровода, сообщил РИА Новости глава Липецкой области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Прокладка трубопровода ведется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Из областного и федерального бюджетов на эти цели выделено 15 миллионов рублей, доля области в финансировании составила 28%.Перебои с водой жители села испытывают многие годы не только летом, когда активно поливают огороды, но и зимой. Год назад они обратились к главе региона с просьбой о помощи."Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", - прокомментировал Артамонов.К контролю за строительными работами привлечены местные жители. Инициативная группа совместно со специалистами "Липецкоблводоканала" проверяет технические характеристики сетей и скважин. Все они будут оснащены автоматикой. Уже выполнена закольцовка сетей водопровода улице Ленина и улице Пролетарская от артезианской скважины.Как отмечает Артамонов, помимо существующих домов в Сенцово, водоснабжением обеспечат строящиеся жилые дома по улицам Полевая, Кленовая, Васильковая, Ромашковая, Рябиновая. По его распоряжению из областного бюджета дополнительно выделено 10 миллионов рублей на строительство двух новых артезианских скважин в селе. Работы подрядчик планирует завершить к концу 2020 года.

https://ria.ru/20200820/1576025808.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов