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На Ставрополье установят до 700 новых "умных" камер видеонаблюдения
Свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них около 700 - с "интеллектуальной" начинкой, могут быть установлены в ближайшие годы в городах-участниках региональной... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:23
2020-08-26T14:23
ставропольский край
общество
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них около 700 - с "интеллектуальной" начинкой, могут быть установлены в ближайшие годы в городах-участниках региональной программы "Умные города Ставропольского края", сообщает информационно-аналитический центр "Умное Ставрополье".В настоящее время в программу включены <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополь</a>, Невинномысск, <a href="http://ria.ru/location_Pyatigorsk/" target="_blank" data-auto="true">Пятигорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kislovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Кисловодск</a>. С инициативой по цифровизации городского хозяйства к ним присоединились Минеральные Воды, Георгиевск и Лермонтов. "Умное" городское хозяйство развивается и в Железноводске.Как отметили в центре, в настоящее время в муниципалитетах-участниках программы внедряется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", включающий систему автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской, муниципальных служб, системы приема и обработки сообщений, обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб, мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз. Информация с видеокамер будет стекаться для записи на десятки серверов, а также в онлайн режиме поступать в ситуационные центры."Города-участники заявили о необходимости установки на своих территориях закольцованных систем городского видеонаблюдения. На текущую дату запрошено одобрение на установку свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них порядка 700 камер планируется оснастить "интеллектуальной" начинкой", - говорится в сообщении.Как пояснил директор регионального информационно-аналитического центра Сергей Рудомёткин, внедрение систем безопасности разбито на несколько этапов. "В период 2020-2021 годов запланирована установка более 200 видеокамер, из которых 87 единиц аппаратуры будут оснащены интеллектуальной биометрической системой (на распознавание лиц) и 93 комплекса для идентификации регистрационных знаков транспортных средств. В общей сложности, в период реализации начальной фазы, в каждом городе-участнике ведомственного проекта "Умный город" появится порядка 20 интеллектуальных видеокамер", - сказал он.Проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации".
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ставропольский край, общество

На Ставрополье установят до 700 новых "умных" камер видеонаблюдения

14:23 26.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПередвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СТАВРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них около 700 - с "интеллектуальной" начинкой, могут быть установлены в ближайшие годы в городах-участниках региональной программы "Умные города Ставропольского края", сообщает информационно-аналитический центр "Умное Ставрополье".
В настоящее время в программу включены Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. С инициативой по цифровизации городского хозяйства к ним присоединились Минеральные Воды, Георгиевск и Лермонтов. "Умное" городское хозяйство развивается и в Железноводске.
Как отметили в центре, в настоящее время в муниципалитетах-участниках программы внедряется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", включающий систему автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской, муниципальных служб, системы приема и обработки сообщений, обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб, мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз. Информация с видеокамер будет стекаться для записи на десятки серверов, а также в онлайн режиме поступать в ситуационные центры.
"Города-участники заявили о необходимости установки на своих территориях закольцованных систем городского видеонаблюдения. На текущую дату запрошено одобрение на установку свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них порядка 700 камер планируется оснастить "интеллектуальной" начинкой", - говорится в сообщении.
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Как пояснил директор регионального информационно-аналитического центра Сергей Рудомёткин, внедрение систем безопасности разбито на несколько этапов.
"В период 2020-2021 годов запланирована установка более 200 видеокамер, из которых 87 единиц аппаратуры будут оснащены интеллектуальной биометрической системой (на распознавание лиц) и 93 комплекса для идентификации регистрационных знаков транспортных средств. В общей сложности, в период реализации начальной фазы, в каждом городе-участнике ведомственного проекта "Умный город" появится порядка 20 интеллектуальных видеокамер", - сказал он.
Проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации".
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