https://ria.ru/20200826/videonablyudenie-1576332684.html

На Ставрополье установят до 700 новых "умных" камер видеонаблюдения

Свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них около 700 - с "интеллектуальной" начинкой, могут быть установлены в ближайшие годы в городах-участниках региональной... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:23

2020-08-26T14:23

2020-08-26T14:23

ставропольский край

общество

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них около 700 - с "интеллектуальной" начинкой, могут быть установлены в ближайшие годы в городах-участниках региональной программы "Умные города Ставропольского края", сообщает информационно-аналитический центр "Умное Ставрополье".В настоящее время в программу включены <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополь</a>, Невинномысск, <a href="http://ria.ru/location_Pyatigorsk/" target="_blank" data-auto="true">Пятигорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kislovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Кисловодск</a>. С инициативой по цифровизации городского хозяйства к ним присоединились Минеральные Воды, Георгиевск и Лермонтов. "Умное" городское хозяйство развивается и в Железноводске.Как отметили в центре, в настоящее время в муниципалитетах-участниках программы внедряется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", включающий систему автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской, муниципальных служб, системы приема и обработки сообщений, обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб, мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз. Информация с видеокамер будет стекаться для записи на десятки серверов, а также в онлайн режиме поступать в ситуационные центры."Города-участники заявили о необходимости установки на своих территориях закольцованных систем городского видеонаблюдения. На текущую дату запрошено одобрение на установку свыше 2,5 тысяч видеокамер, из них порядка 700 камер планируется оснастить "интеллектуальной" начинкой", - говорится в сообщении.Как пояснил директор регионального информационно-аналитического центра Сергей Рудомёткин, внедрение систем безопасности разбито на несколько этапов. "В период 2020-2021 годов запланирована установка более 200 видеокамер, из которых 87 единиц аппаратуры будут оснащены интеллектуальной биометрической системой (на распознавание лиц) и 93 комплекса для идентификации регистрационных знаков транспортных средств. В общей сложности, в период реализации начальной фазы, в каждом городе-участнике ведомственного проекта "Умный город" появится порядка 20 интеллектуальных видеокамер", - сказал он.Проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации".

https://ria.ru/20200630/1573657720.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, общество