В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом
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Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ожидает фиаско, если он будет стремиться увязывать вопросы прекращения кровопролития в Донбассе с вопросами территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с Донбассом, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.
"К сожалению, президент Украины занимается политиканством в чистом виде. Ему нужно что-то сообщить своему электорату, и он пытается это сделать. С точки зрения сути вопроса – понятно, что Россия его не обсуждает. Президент РФ неоднократно говорил, что этот вопрос закрыт. Крым и Севастополь – часть России. Это понимают наши партнеры и партнеры за океаном, и поэтому в связи с ситуацией на Донбассе обсуждать Крым никто не будет", - сказала Алтабаева.
Она отметила, что увязывать вопрос кровопролития в Донбассе с вопросами территориальной целостности РФ не имеет смысла. "Это провальная история, и она ничем не может закончиться, кроме фиаско самого президента Украины... Правильней всего - это следовать минским договоренностям", - добавила она.
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