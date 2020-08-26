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https://ria.ru/20200826/territoriya-1576330198.html
В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом
Президента Украины Владимира Зеленского ожидает фиаско, если он будет стремиться увязывать вопросы прекращения кровопролития в Донбассе с вопросами... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:31
2020-08-26T13:31
екатерина алтабаева
донбасс
совет федерации рф
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> ожидает фиаско, если он будет стремиться увязывать вопросы прекращения кровопролития в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с вопросами территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>.Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с Донбассом, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.Она отметила, что увязывать вопрос кровопролития в Донбассе с вопросами территориальной целостности РФ не имеет смысла. "Это провальная история, и она ничем не может закончиться, кроме фиаско самого президента Украины... Правильней всего - это следовать минским договоренностям", - добавила она.
https://ria.ru/20200825/donbass-1576309617.html
Фиаско он уже и так потерпел, полное и во всём. В том числе и с провокацией в Белоруссии с так называемыми «вагнеровцами». Теперь пану Зеленскому следовало бы лучше побеспокоиться об остатках украины — чтоб совсем не рассыпалась на куски, а не разевать рот на чужой каравай. Я про Крымский полуостров...
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донбасс
республика крым
украина
РИА Новости
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екатерина алтабаева, донбасс, совет федерации рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом

13:31 26.08.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ожидает фиаско, если он будет стремиться увязывать вопросы прекращения кровопролития в Донбассе с вопросами территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с Донбассом, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.
"К сожалению, президент Украины занимается политиканством в чистом виде. Ему нужно что-то сообщить своему электорату, и он пытается это сделать. С точки зрения сути вопроса – понятно, что Россия его не обсуждает. Президент РФ неоднократно говорил, что этот вопрос закрыт. Крым и Севастополь – часть России. Это понимают наши партнеры и партнеры за океаном, и поэтому в связи с ситуацией на Донбассе обсуждать Крым никто не будет", - сказала Алтабаева.
Она отметила, что увязывать вопрос кровопролития в Донбассе с вопросами территориальной целостности РФ не имеет смысла. "Это провальная история, и она ничем не может закончиться, кроме фиаско самого президента Украины... Правильней всего - это следовать минским договоренностям", - добавила она.
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Екатерина АлтабаеваДонбассСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Фиаско он уже и так потерпел, полное и во всём. В том числе и с провокацией в Белоруссии с так называемыми «вагнеровцами». Теперь пану Зеленскому следовало бы лучше побеспокоиться об остатках украины — чтоб совсем не рассыпалась на куски, а не разевать рот на чужой каравай. Я про Крымский полуостров...
26 августа, 13:44
ГБГ Б
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