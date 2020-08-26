https://ria.ru/20200826/territoriya-1576330198.html

В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает фиаско, если он будет стремиться увязывать вопросы прекращения кровопролития в Донбассе с вопросами... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:31

2020-08-26T13:31

2020-08-26T13:31

екатерина алтабаева

донбасс

совет федерации рф

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> ожидает фиаско, если он будет стремиться увязывать вопросы прекращения кровопролития в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с вопросами территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>.Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с Донбассом, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.Она отметила, что увязывать вопрос кровопролития в Донбассе с вопросами территориальной целостности РФ не имеет смысла. "Это провальная история, и она ничем не может закончиться, кроме фиаско самого президента Украины... Правильней всего - это следовать минским договоренностям", - добавила она.

https://ria.ru/20200825/donbass-1576309617.html

Г Б Фиаско он уже и так потерпел, полное и во всём. В том числе и с провокацией в Белоруссии с так называемыми «вагнеровцами». Теперь пану Зеленскому следовало бы лучше побеспокоиться об остатках украины — чтоб совсем не рассыпалась на куски, а не разевать рот на чужой каравай. Я про Крымский полуостров... 11

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донбасс

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина алтабаева, донбасс, совет федерации рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире