https://ria.ru/20200826/samoizolyatsiya-1576323683.html

В Калужской области отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Глава Калужской области Владислав Шапша подписал постановление об отмене режима самоизоляции в регионе для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:52

2020-08-26T11:52

2020-08-26T12:22

калужская область

россия

владислав шапша

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Глава Калужской области <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a> подписал постановление об отмене режима самоизоляции в регионе для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, сообщило правительство региона.Режим самоизоляции в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях, например, для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше. С 28 июля регион перешел к третьему этапу снятия ограничений.

https://ria.ru/20200817/1575899545.html

россия

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав шапша, калужская область, общество