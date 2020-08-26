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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200826/samoizolyatsiya-1576323683.html
В Калужской области отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Глава Калужской области Владислав Шапша подписал постановление об отмене режима самоизоляции в регионе для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:52
2020-08-26T12:22
калужская область
россия
владислав шапша
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Глава Калужской области <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a> подписал постановление об отмене режима самоизоляции в регионе для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, сообщило правительство региона.Режим самоизоляции в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях, например, для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше. С 28 июля регион перешел к третьему этапу снятия ограничений.
https://ria.ru/20200817/1575899545.html
россия
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россия, владислав шапша, калужская область, общество

В Калужской области отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет

11:52 26.08.2020 (обновлено: 12:22 26.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие пенсионеры в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие пенсионеры в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Глава Калужской области Владислав Шапша подписал постановление об отмене режима самоизоляции в регионе для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, сообщило правительство региона.

"Для жителей области старше 65-летнего возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, с 26 августа отменяются ранее действующие ограничения, включая режим самоизоляции. Указанным гражданам разрешены выход на улицу, посещение магазинов и поездки на общественном транспорте. Сняты ограничения на плановые визиты к врачам", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в Калужской области был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях, например, для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше. С 28 июля регион перешел к третьему этапу снятия ограничений.
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Калужская областьРоссияВладислав ШапшаКалужская областьОбщество
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