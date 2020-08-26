https://ria.ru/20200826/pokhischenie-1576318411.html

Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера

Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в Facebook основатель сети Федор... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:41

2020-08-26T10:41

2020-08-26T10:59

додо пицца

федор овчинников

россия

латвия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в <a href="https://www.facebook.com/ovchinnikov.fedor/posts/10223786433189939" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> основатель сети <a href="https://ria.ru/person_fedor-ovchinnikov/" target="_blank">Федор Овчинников</a>. Все началось с того, что Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который хотел открыть "Додо Пиццу" в Польше. Бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше он отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге. В аэропорту латвийской столицы его встречал Олег на машине. Он пригласил Горецкого поехать к инвестору на виллу. Как только бизнесмен перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза. Преступники потребовали предоставить им пароли от всех аккаунтов и счетов и заставили подтверждать транзакции. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней, в какой-то момент служба безопасности банка заподозрила неладное и заблокировала счет. Все это время Горецкому приходилось разговаривать с родными и коллегами и даже участвовать в рабочем совещании, фактически находясь в заложниках.После этого Горецкого заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей и оставить отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что оружие "всплывет, где нужно", если он обратится в правоохранительные органы. Через пять дней ему купили билет домой и отпустили. На улице уже ждало такси в аэропорт. Предприниматель обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела, в России дело позднее переквалифицировали из кражи в разбой. На прошлой неделе в Москве был задержан первый подозреваемый — "племянник инвестора Олег". Следствие продолжается. По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_dodo-pitstsa/" target="_blank">"Додо Пиццы"</a>, похищение Горецкого было не единственным. Жертвой преступников стал и предприниматель Андрей Коновалов, которого держали в заложниках в Таиланде девять дней. "Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости", — добавил Овчинников.

https://ria.ru/20200605/1572502517.html

https://rsport.ria.ru/20190531/1555162976.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

додо пицца, федор овчинников, россия, латвия, происшествия