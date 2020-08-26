Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/pokhischenie-1576318411.html
Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в Facebook основатель сети Федор... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:41
2020-08-26T10:59
додо пицца
федор овчинников
россия
латвия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1400x0_80_0_0_12e07dee415ebfc15010c99c58f1d00b.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в <a href="https://www.facebook.com/ovchinnikov.fedor/posts/10223786433189939" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> основатель сети <a href="https://ria.ru/person_fedor-ovchinnikov/" target="_blank">Федор Овчинников</a>. Все началось с того, что Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который хотел открыть "Додо Пиццу" в Польше. Бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше он отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге. В аэропорту латвийской столицы его встречал Олег на машине. Он пригласил Горецкого поехать к инвестору на виллу. Как только бизнесмен перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза. Преступники потребовали предоставить им пароли от всех аккаунтов и счетов и заставили подтверждать транзакции. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней, в какой-то момент служба безопасности банка заподозрила неладное и заблокировала счет. Все это время Горецкому приходилось разговаривать с родными и коллегами и даже участвовать в рабочем совещании, фактически находясь в заложниках.После этого Горецкого заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей и оставить отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что оружие "всплывет, где нужно", если он обратится в правоохранительные органы. Через пять дней ему купили билет домой и отпустили. На улице уже ждало такси в аэропорт. Предприниматель обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела, в России дело позднее переквалифицировали из кражи в разбой. На прошлой неделе в Москве был задержан первый подозреваемый — "племянник инвестора Олег". Следствие продолжается. По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_dodo-pitstsa/" target="_blank">"Додо Пиццы"</a>, похищение Горецкого было не единственным. Жертвой преступников стал и предприниматель Андрей Коновалов, которого держали в заложниках в Таиланде девять дней. "Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости", — добавил Овчинников.
https://ria.ru/20200605/1572502517.html
https://rsport.ria.ru/20190531/1555162976.html
россия
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1400x0_80_0_0_e0c40f2267ff97be2fe2908e05490d44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
додо пицца, федор овчинников, россия, латвия, происшествия

Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера

10:41 26.08.2020 (обновлено: 10:59 26.08.2020)
3222
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в Facebook основатель сети Федор Овчинников.

"Пять дней Владимир провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым. Вам может показаться, что это сюжет криминального кино о бизнесе 90-х. Нет, это реальность и это произошло в сентябре прошлого года", — написал предприниматель.

Все началось с того, что Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который хотел открыть "Додо Пиццу" в Польше. Бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше он отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором.
Встречу назначили на сентябрь в Риге. В аэропорту латвийской столицы его встречал Олег на машине. Он пригласил Горецкого поехать к инвестору на виллу. Как только бизнесмен перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 июня, 10:34Распространение нового коронавируса
В Иркутске бизнесмена привязали к батарее, чтобы похитить партию масок
Преступники потребовали предоставить им пароли от всех аккаунтов и счетов и заставили подтверждать транзакции. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней, в какой-то момент служба безопасности банка заподозрила неладное и заблокировала счет. Все это время Горецкому приходилось разговаривать с родными и коллегами и даже участвовать в рабочем совещании, фактически находясь в заложниках.
После этого Горецкого заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей и оставить отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что оружие "всплывет, где нужно", если он обратится в правоохранительные органы. Через пять дней ему купили билет домой и отпустили. На улице уже ждало такси в аэропорт.
Предприниматель обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела, в России дело позднее переквалифицировали из кражи в разбой. На прошлой неделе в Москве был задержан первый подозреваемый — "племянник инвестора Олег". Следствие продолжается.
Сергей Чмуль
31 мая 2019, 20:03
В Москве похитили чемпиона Европы по тхэквондо ради выкупа в 14 миллионов
По словам главы "Додо Пиццы", похищение Горецкого было не единственным. Жертвой преступников стал и предприниматель Андрей Коновалов, которого держали в заложниках в Таиланде девять дней.
"Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости", — добавил Овчинников.
324133106
Обсудить 0
Додо ПиццаФедор ОвчинниковРоссияЛатвияПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в жилом доме в Москве
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
Доллары, архивное фото
Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Российские военнослужащие
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
Девушки выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018
На Украине узаконили феминитивы
Крым
"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
Джо Байден на съезде Демократической партии
В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России выявили 4676 новых случаев коронавируса
Американский флаг во время протестов в городе Кеноша, штат Висконсин
В Висконсине один человек погиб из-за стрельбы во время беспорядков
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
"Пугают российскими танками". Что творится на границе с Белоруссией
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Урок клиники "Шарите" для России
Стенд предприятия Брамос
Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos
Марсель Бухер
О швейцарцах, которые строят бизнес в российской глубинке
Глава Республики Тыва
Главе Тувы поставили предварительный диагноз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59Источник сообщил о задержании двух журналистов в Подмосковье
11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
10:40Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
10:37Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
Лента новостейМолния