https://ria.ru/20200826/pokhischenie-1576318411.html
Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в Facebook основатель сети Федор... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:41
2020-08-26T10:41
2020-08-26T10:59
додо пицца
федор овчинников
россия
латвия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1400x0_80_0_0_12e07dee415ebfc15010c99c58f1d00b.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в <a href="https://www.facebook.com/ovchinnikov.fedor/posts/10223786433189939" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> основатель сети <a href="https://ria.ru/person_fedor-ovchinnikov/" target="_blank">Федор Овчинников</a>. Все началось с того, что Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который хотел открыть "Додо Пиццу" в Польше. Бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше он отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге. В аэропорту латвийской столицы его встречал Олег на машине. Он пригласил Горецкого поехать к инвестору на виллу. Как только бизнесмен перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза. Преступники потребовали предоставить им пароли от всех аккаунтов и счетов и заставили подтверждать транзакции. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней, в какой-то момент служба безопасности банка заподозрила неладное и заблокировала счет. Все это время Горецкому приходилось разговаривать с родными и коллегами и даже участвовать в рабочем совещании, фактически находясь в заложниках.После этого Горецкого заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей и оставить отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что оружие "всплывет, где нужно", если он обратится в правоохранительные органы. Через пять дней ему купили билет домой и отпустили. На улице уже ждало такси в аэропорт. Предприниматель обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела, в России дело позднее переквалифицировали из кражи в разбой. На прошлой неделе в Москве был задержан первый подозреваемый — "племянник инвестора Олег". Следствие продолжается. По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_dodo-pitstsa/" target="_blank">"Додо Пиццы"</a>, похищение Горецкого было не единственным. Жертвой преступников стал и предприниматель Андрей Коновалов, которого держали в заложниках в Таиланде девять дней. "Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости", — добавил Овчинников.
https://ria.ru/20200605/1572502517.html
https://rsport.ria.ru/20190531/1555162976.html
россия
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1400x0_80_0_0_e0c40f2267ff97be2fe2908e05490d44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
додо пицца, федор овчинников, россия, латвия, происшествия
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Одного из крупнейших партнеров-франчайзи "Додо Пиццы" Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках, сообщил в Facebook
основатель сети Федор Овчинников
.
"Пять дней Владимир провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым. Вам может показаться, что это сюжет криминального кино о бизнесе 90-х. Нет, это реальность и это произошло в сентябре прошлого года", — написал предприниматель.
Все началось с того, что Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который хотел открыть "Додо Пиццу" в Польше. Бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше он отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором.
Встречу назначили на сентябрь в Риге. В аэропорту латвийской столицы его встречал Олег на машине. Он пригласил Горецкого поехать к инвестору на виллу. Как только бизнесмен перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза.
Преступники потребовали предоставить им пароли от всех аккаунтов и счетов и заставили подтверждать транзакции. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней, в какой-то момент служба безопасности банка заподозрила неладное и заблокировала счет. Все это время Горецкому приходилось разговаривать с родными и коллегами и даже участвовать в рабочем совещании, фактически находясь в заложниках.
После этого Горецкого заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей и оставить отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что оружие "всплывет, где нужно", если он обратится в правоохранительные органы. Через пять дней ему купили билет домой и отпустили. На улице уже ждало такси в аэропорт.
Предприниматель обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела, в России дело позднее переквалифицировали из кражи в разбой. На прошлой неделе в Москве был задержан первый подозреваемый — "племянник инвестора Олег". Следствие продолжается.
По словам главы "Додо Пиццы"
, похищение Горецкого было не единственным. Жертвой преступников стал и предприниматель Андрей Коновалов, которого держали в заложниках в Таиланде девять дней.
"Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости", — добавил Овчинников.