https://ria.ru/20200826/perekhvat-1576328794.html

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет базовой патрульной авиации, сообщил Национальный центр управления... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:08

2020-08-26T13:08

2020-08-26T14:55

россия

баренцево море

миг-31

норвегия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/">МиГ-31</a> перехватил над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank">Баренцева моря</a> норвежский самолет базовой патрульной авиации, сообщил Национальный центр управления обороной. Как уточняется в заявлении, средства контроля воздушного пространства увидели приближающуюся к государственной границе цель. Экипаж поднятого для перехвата истребителя из состава дежурных сил ПВО Северного флота с безопасного расстояния идентифицировал ее как Р-3С "Орион", принадлежащий ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/">Норвегии</a>.После того как самолет сделал разворот в противоположном направлении от границы, <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/">МиГ-31</a> благополучно вернулся на аэродром. В ведомстве подчеркнули, что полет российского перехватчика проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграницу норвежский борт не нарушил.За последний месяц специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне над Баренцевым морем произошел аналогичный случай с Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, а 21-го числа истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank">Су-30СМ</a> поднимался на перехват американского RC-135 над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank">Черным морем</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/samolet-razvedchik-1576254228.html

https://ria.ru/20200812/1575700157.html

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россия

баренцево море

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность