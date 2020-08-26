Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/perekhvat-1576328794.html
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет базовой патрульной авиации, сообщил Национальный центр управления... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:08
2020-08-26T14:55
россия
баренцево море
миг-31
норвегия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152892/46/1528924619_0:108:2000:1233_1400x0_80_0_0_a157ecaa97157047f7bde2d36c8c3423.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/">МиГ-31</a> перехватил над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank">Баренцева моря</a> норвежский самолет базовой патрульной авиации, сообщил Национальный центр управления обороной. Как уточняется в заявлении, средства контроля воздушного пространства увидели приближающуюся к государственной границе цель. Экипаж поднятого для перехвата истребителя из состава дежурных сил ПВО Северного флота с безопасного расстояния идентифицировал ее как Р-3С "Орион", принадлежащий ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/">Норвегии</a>.После того как самолет сделал разворот в противоположном направлении от границы, <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/">МиГ-31</a> благополучно вернулся на аэродром. В ведомстве подчеркнули, что полет российского перехватчика проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграницу норвежский борт не нарушил.За последний месяц специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне над Баренцевым морем произошел аналогичный случай с Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, а 21-го числа истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank">Су-30СМ</a> поднимался на перехват американского RC-135 над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank">Черным морем</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/samolet-razvedchik-1576254228.html
https://ria.ru/20200812/1575700157.html
4
россия
баренцево море
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152892/46/1528924619_107:0:1894:1340_1400x0_80_0_0_a4521e15c2adc374bfb2a24e0cc95bf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

13:08 26.08.2020 (обновлено: 14:55 26.08.2020)
4005
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет базовой патрульной авиации, сообщил Национальный центр управления обороной.
Как уточняется в заявлении, средства контроля воздушного пространства увидели приближающуюся к государственной границе цель. Экипаж поднятого для перехвата истребителя из состава дежурных сил ПВО Северного флота с безопасного расстояния идентифицировал ее как Р-3С "Орион", принадлежащий ВВС Норвегии.
Многоцелевой истребитель Су-27
24 августа, 17:32
Су-27 перехватил три самолета разведчика над Балтийским морем
После того как самолет сделал разворот в противоположном направлении от границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром. В ведомстве подчеркнули, что полет российского перехватчика проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграницу норвежский борт не нарушил.
За последний месяц специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне над Баренцевым морем произошел аналогичный случай с Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, а 21-го числа истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского RC-135 над Черным морем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
12 августа, 16:46
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике
13310255
Обсудить 4
РоссияБаренцево мореМиГ-31НорвегияБезопасность
Рекомендуем
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на пресс-конференции в МИД по поводу ситуации в Республике Беларусь
Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Алексей Навальный
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Паспорт
МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Урок клиники "Шарите" для России
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
"Пугают российскими танками". Что творится на границе с Белоруссией
Американский противоракетный комплекс системы THAAD
"Испугались России и Китая": в США придумали новый способ защитить страну
Марсель Бухер
"В России страшно…" Зачем успешные швейцарцы поселились под Калугой
Взрыв в жилом доме в Москве
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
Российские военнослужащие
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
Книга Агаты Кристи Их было десять
Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния