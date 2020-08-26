Названы опасные последствия использования косметики
2023
Девушка наносит крем. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Косметика стала неотъемлемой частью жизни практически каждой девушки. Однако обилие средств, призванных обеспечить красоту кожи, могут сыграть с ней злую шутку, предупредил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.
Современные девочки-подростки уже с 12-13 лет начинают использовать декоративную косметику и активно очищать кожу лица. Такое постоянное агрессивное насилие над кожей со временем делает ее интолерантной, рассказал Алексей Едемский. В интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог объяснил, чем это грозит.
"То обилие косметических средств, которое наносится на кожу, приводит к развитию интоленрантности: кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человека. Даже на очищения кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях", – рассказал радио Sputnik Алексей Едемский.
Это состояние очень тяжело лечится, добавил врач-дерматовенеролог.
"Современному человеку трудно не контактировать в течение дня с теми или иными косметическими средствами. Более того, многие компоненты косметических средств пересекаются с бытовой химией. Соответственно человек контактирует с банальной бытовой химией и на протяжении многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи, организма к тем или иным компонентам. Зачастую специалисты помогают людям только симптоматически", – отметил в беседе с радио Sputnik Алексей Едемский.