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https://ria.ru/20200826/kosmetika-1576312033.html
Названы опасные последствия использования косметики
Косметика стала неотъемлемой частью жизни практически каждой девушки. Однако обилие средств, призванных обеспечить красоту кожи, могут сыграть с ней злую шутку, РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T04:01
2020-08-26T04:01
косметология
кожа
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Косметика стала неотъемлемой частью жизни практически каждой девушки. Однако обилие средств, призванных обеспечить красоту <a href="https://ria.ru/keyword_kozha/" target="_blank">кожи</a>, могут сыграть с ней злую шутку, предупредил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vneshnost-1576295823.html">радио Sputnik</a> врач-дерматовенеролог, <a href="https://ria.ru/keyword_kosmetologija/" target="_blank">косметолог</a> Алексей Едемский.Современные девочки-подростки уже с 12-13 лет начинают использовать декоративную косметику и активно очищать кожу лица. Такое постоянное агрессивное насилие над кожей со временем делает ее интолерантной, рассказал Алексей Едемский. В интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог объяснил, чем это грозит. Это состояние очень тяжело лечится, добавил врач-дерматовенеролог."Современному человеку трудно не контактировать в течение дня с теми или иными косметическими средствами. Более того, многие компоненты косметических средств пересекаются с бытовой химией. Соответственно человек контактирует с банальной бытовой химией и на протяжении многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи, организма к тем или иным компонентам. Зачастую специалисты помогают людям только симптоматически", – отметил в беседе с радио Sputnik Алексей Едемский.
https://ria.ru/20200626/1573510995.html
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косметология, кожа, здоровье - общество, общество

Названы опасные последствия использования косметики

04:01 26.08.2020
2023
© Fotolia / RidoДевушка наносит крем
Девушка наносит крем
© Fotolia / Rido
Девушка наносит крем. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Косметика стала неотъемлемой частью жизни практически каждой девушки. Однако обилие средств, призванных обеспечить красоту кожи, могут сыграть с ней злую шутку, предупредил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.
Современные девочки-подростки уже с 12-13 лет начинают использовать декоративную косметику и активно очищать кожу лица. Такое постоянное агрессивное насилие над кожей со временем делает ее интолерантной, рассказал Алексей Едемский. В интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог объяснил, чем это грозит.

"То обилие косметических средств, которое наносится на кожу, приводит к развитию интоленрантности: кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человека. Даже на очищения кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях", – рассказал радио Sputnik Алексей Едемский.

Это состояние очень тяжело лечится, добавил врач-дерматовенеролог.
"Современному человеку трудно не контактировать в течение дня с теми или иными косметическими средствами. Более того, многие компоненты косметических средств пересекаются с бытовой химией. Соответственно человек контактирует с банальной бытовой химией и на протяжении многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи, организма к тем или иным компонентам. Зачастую специалисты помогают людям только симптоматически", – отметил в беседе с радио Sputnik Алексей Едемский.
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косметологиякожаЗдоровье - ОбществоОбщество
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