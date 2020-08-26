https://ria.ru/20200826/kosmetika-1576312033.html

Названы опасные последствия использования косметики

Косметика стала неотъемлемой частью жизни практически каждой девушки. Однако обилие средств, призванных обеспечить красоту кожи, могут сыграть с ней злую шутку, РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T04:01

2020-08-26T04:01

2020-08-26T04:01

косметология

кожа

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Косметика стала неотъемлемой частью жизни практически каждой девушки. Однако обилие средств, призванных обеспечить красоту <a href="https://ria.ru/keyword_kozha/" target="_blank">кожи</a>, могут сыграть с ней злую шутку, предупредил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vneshnost-1576295823.html">радио Sputnik</a> врач-дерматовенеролог, <a href="https://ria.ru/keyword_kosmetologija/" target="_blank">косметолог</a> Алексей Едемский.Современные девочки-подростки уже с 12-13 лет начинают использовать декоративную косметику и активно очищать кожу лица. Такое постоянное агрессивное насилие над кожей со временем делает ее интолерантной, рассказал Алексей Едемский. В интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог объяснил, чем это грозит. Это состояние очень тяжело лечится, добавил врач-дерматовенеролог."Современному человеку трудно не контактировать в течение дня с теми или иными косметическими средствами. Более того, многие компоненты косметических средств пересекаются с бытовой химией. Соответственно человек контактирует с банальной бытовой химией и на протяжении многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи, организма к тем или иным компонентам. Зачастую специалисты помогают людям только симптоматически", – отметил в беседе с радио Sputnik Алексей Едемский.

https://ria.ru/20200626/1573510995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

косметология, кожа, здоровье - общество, общество