https://ria.ru/20200826/feminitivy-1576315200.html

На Украине узаконили феминитивы

Украинские власти разрешили использовать феминитивы при обозначении профессий. Соответствующий приказ обнародован на сайте Министерства развития экономики,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:30

2020-08-26T09:30

2020-08-26T11:15

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Украинские власти разрешили использовать феминитивы при обозначении профессий. Соответствующий приказ обнародован на <a href="https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c1108c0b-54f2-4e12-b196-efe22f195e05&title=NakazMinekonomikiVid18-08-2020-1574-proZatverdzhenniaZmini9-DoNatsionalnogoKlasifikatoraDk003-2010-" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны. Это произошло после внесения изменений в Классификатор профессий, где упразднялись или получали новые наименования те или иные должности. Профессиональные названия работ по-прежнему приводятся в мужском роде (кроме тех, кто традиционно имеет только "женский" вариант: швея, горничная и так далее). Однако за сотрудницей сохраняется право потребовать адаптировать название для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии работы в кадровую документацию. В приказе приводятся такие примеры: инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня. Два года назад Государственная служба <a href="https://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы при обозначении профессий, например спасательница или пожарная.

https://ria.ru/20190417/1552778835.html

https://ria.ru/20180326/1517289184.html

Yuriy Все глубже и глубже пробивают дно )))) Шахтерки под руководством инженерок с геологичками ))) 124

Arkadiy Fradkin Я женщин по специальности"электрик"называл электричка. 110

46

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире