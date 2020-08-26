https://ria.ru/20200826/dzhekpot-1576320772.html

Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот

Жительница австралийского Сиднея выиграла в лотерею больше двух миллионов долларов благодаря спонтанному решению, пишет The Lott. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:17

2020-08-26T11:17

2020-08-26T11:17

лотерея

австралия

сидней

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Жительница австралийского <a href="https://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank">Сиднея</a> выиграла в лотерею больше двух миллионов долларов благодаря спонтанному решению, пишет <a href="https://mediacentre.thelott.com/media-releases/penrith-mum-thanks-last-minute-change-of-numbers-for-2-5-million-saturday-lotto-win/" target="_blank">The Lott</a>.Австралийка рассказала о том, что в течение шести лет вписывала в лотерейный билет одни и те же числа, но в этот раз буквально в последнюю минуту поменяла комбинацию и сорвала крупный выигрыш. Женщина поделилась планами на будущее — она с семьей переедет из съемной квартиры в собственный дом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576061790.html

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австралия

сидней

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лотерея, австралия, сидней