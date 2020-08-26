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Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
Жительница австралийского Сиднея выиграла в лотерею больше двух миллионов долларов благодаря спонтанному решению, пишет The Lott. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:17
2020-08-26T11:17
лотерея
австралия
сидней
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Жительница австралийского <a href="https://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank">Сиднея</a> выиграла в лотерею больше двух миллионов долларов благодаря спонтанному решению, пишет <a href="https://mediacentre.thelott.com/media-releases/penrith-mum-thanks-last-minute-change-of-numbers-for-2-5-million-saturday-lotto-win/" target="_blank">The Lott</a>.Австралийка рассказала о том, что в течение шести лет вписывала в лотерейный билет одни и те же числа, но в этот раз буквально в последнюю минуту поменяла комбинацию и сорвала крупный выигрыш. Женщина поделилась планами на будущее — она с семьей переедет из съемной квартиры в собственный дом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576061790.html
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лотерея, австралия, сидней

Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот

11:17 26.08.2020
2067
© Fotolia / Ieva GenevicieneДоллары, архивное фото
Доллары, архивное фото
© Fotolia / Ieva Geneviciene
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Жительница австралийского Сиднея выиграла в лотерею больше двух миллионов долларов благодаря спонтанному решению, пишет The Lott.
Австралийка рассказала о том, что в течение шести лет вписывала в лотерейный билет одни и те же числа, но в этот раз буквально в последнюю минуту поменяла комбинацию и сорвала крупный выигрыш.
Женщина поделилась планами на будущее — она с семьей переедет из съемной квартиры в собственный дом.

"Для меня и моей семьи владеть собственным домом значит очень многое. Мы также хотели бы купить новую машину и помогать нашим детям" — сказала счастливая обладательница миллионного состояния.

Продажа лотерейных билетов Mega Millions в продуктовом магазине в штате Айова
20 августа, 18:42
Звездный ливень. Американец спрятался в магазине и сорвал джекпот
4641301
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ЛотереяАвстралияСидней
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