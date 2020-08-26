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Белоруссия ответила на обвинения в нарушении литовской границы
Литва пока не предоставила Минску свои данные объективного контроля в отношении якобы нарушения ее воздушного пространства белорусским вертолетом, заявили в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:48
2020-08-26T16:48
министерство обороны белоруссии
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> пока не предоставила <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> свои данные объективного контроля в отношении якобы нарушения ее воздушного пространства белорусским вертолетом, заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерстве обороны Белоруссии</a>, назвав обвинения <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a> необоснованными.По данным ведомства, 24 августа прошла встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Минске. Литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставить доказательную базу о нарушении литовской границы. В минобороны Белоруссии добавили, что информация, полученная с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающая отсутствие нарушения, передана в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> белорусским посольством 25 августа."В свою очередь по состоянию на 16.00 (совпадает с мск) 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента. В этой связи министерство обороны Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> считает предъявленные обвинения необоснованными", - подчеркнули в министерстве.Ранее министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной и планах направить Вильнюсу ноту. По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a> из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.МИД Литвы также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства. В литовском МИД сообщали, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск) пересек литовскую государственную границу в Мядининкае.
https://ria.ru/20200825/shary-1576266526.html
https://ria.ru/20200826/obraschenie-1576328312.html
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белоруссия
литва
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министерство обороны белоруссии, белоруссия, литва, в мире

Белоруссия ответила на обвинения в нарушении литовской границы

16:48 26.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Литва пока не предоставила Минску свои данные объективного контроля в отношении якобы нарушения ее воздушного пространства белорусским вертолетом, заявили в министерстве обороны Белоруссии, назвав обвинения Вильнюса необоснованными.
По данным ведомства, 24 августа прошла встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Минске. Литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставить доказательную базу о нарушении литовской границы. В минобороны Белоруссии добавили, что информация, полученная с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающая отсутствие нарушения, передана в МИД Литвы белорусским посольством 25 августа.
Опубликовано видео провокации на границе Белоруссии с Литвой
25 августа, 04:20Протесты в Белоруссии
Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой
"В свою очередь по состоянию на 16.00 (совпадает с мск) 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента. В этой связи министерство обороны Республики Беларусь считает предъявленные обвинения необоснованными", - подчеркнули в министерстве.
Ранее министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной и планах направить Вильнюсу ноту. По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.
МИД Литвы также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства. В литовском МИД сообщали, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск) пересек литовскую государственную границу в Мядининкае.
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на пресс-конференции в МИД по поводу ситуации в Республике Беларусь
Вчера, 13:00Протесты в Белоруссии
Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке
5790022
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Министерство обороны БелоруссииБелоруссияЛитваВ мире
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