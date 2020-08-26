https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576342231.html

Белоруссия ответила на обвинения в нарушении литовской границы

Литва пока не предоставила Минску свои данные объективного контроля в отношении якобы нарушения ее воздушного пространства белорусским вертолетом, заявили в... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:48

2020-08-26T16:48

2020-08-26T16:48

министерство обороны белоруссии

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> пока не предоставила <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> свои данные объективного контроля в отношении якобы нарушения ее воздушного пространства белорусским вертолетом, заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерстве обороны Белоруссии</a>, назвав обвинения <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a> необоснованными.По данным ведомства, 24 августа прошла встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Минске. Литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставить доказательную базу о нарушении литовской границы. В минобороны Белоруссии добавили, что информация, полученная с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающая отсутствие нарушения, передана в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> белорусским посольством 25 августа."В свою очередь по состоянию на 16.00 (совпадает с мск) 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента. В этой связи министерство обороны Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> считает предъявленные обвинения необоснованными", - подчеркнули в министерстве.Ранее министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной и планах направить Вильнюсу ноту. По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a> из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.МИД Литвы также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства. В литовском МИД сообщали, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск) пересек литовскую государственную границу в Мядининкае.

https://ria.ru/20200825/shary-1576266526.html

https://ria.ru/20200826/obraschenie-1576328312.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, белоруссия, литва, в мире