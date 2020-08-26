https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576339681.html

В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с зарубежными партнерами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с итальянским коллегой заявил, что власти готовы конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:14

2020-08-26T16:14

2020-08-26T16:14

протесты в белоруссии

светлана тихановская

владимир макей

александр лукашенко

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Глава МИД Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a> в телефонном разговоре с итальянским коллегой заявил, что власти готовы конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране без угроз и вмешательства во внутренние дела.Как сообщила в среду пресс-служба белорусского МИД, накануне "по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики <a href="https://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo" target="_blank">Луиджи Ди Майо</a>". Они обсудили состояние двустороннего политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Ольга Занкова почему Лукашенко не уволил этого маккея - он же и был тем, кто виноват в проникновении запада в Белоруссию. Лукашенко все равно пытается на двух стульях сидеть.. что реально рано или поздно для него плохо кончится 17

Саша Неваша Опять второй стул поднесли? 12

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, в мире