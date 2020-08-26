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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576339681.html
В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с зарубежными партнерами
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с итальянским коллегой заявил, что власти готовы конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:14
2020-08-26T16:14
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Глава МИД Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a> в телефонном разговоре с итальянским коллегой заявил, что власти готовы конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране без угроз и вмешательства во внутренние дела.Как сообщила в среду пресс-служба белорусского МИД, накануне "по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики <a href="https://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo" target="_blank">Луиджи Ди Майо</a>". Они обсудили состояние двустороннего политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
почему Лукашенко не уволил этого маккея - он же и был тем, кто виноват в проникновении запада в Белоруссию. Лукашенко все равно пытается на двух стульях сидеть.. что реально рано или поздно для него плохо кончится
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Опять второй стул поднесли?
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с зарубежными партнерами

16:14 26.08.2020
2121
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с итальянским коллегой заявил, что власти готовы конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране без угроз и вмешательства во внутренние дела.
Как сообщила в среду пресс-служба белорусского МИД, накануне "по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо". Они обсудили состояние двустороннего политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"По просьбе итальянского коллеги, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Республике Беларусь, Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране. Глава МИД Беларуси акцентировал важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
почему Лукашенко не уволил этого маккея - он же и был тем, кто виноват в проникновении запада в Белоруссию. Лукашенко все равно пытается на двух стульях сидеть.. что реально рано или поздно для него плохо кончится
26 августа, 16:17
О Ольга Занкова
1510001
Опять второй стул поднесли?
26 августа, 16:23
Саша Неваша
1110000
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