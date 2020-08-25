https://ria.ru/20200825/zhile-1576278973.html
В Новом Уренгое более двух тысяч семей улучшат жилищные условия
Более 2 тысяч семей в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:40
2020-08-25T12:40
2020-08-25T13:32
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
новый уренгой
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Более 2 тысяч семей в городе <a href="https://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj" target="_blank">Новый Уренгой</a> Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.В ходе большой поездки по муниципалитетам губернатор Ямала <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> посетил Новый Уренгой. В городе он работал два дня, в том числе в отдаленном микрорайоне Коротчаево.В микрорайоне Коротчаево губернатор вручил ключи от квартир семьям, которые переезжают из аварийного жилья. Всего новоселье отметят 136 семей. Дом построен в виде таунхауса, у каждого подъезда - подъемник для людей с инвалидностью. Во дворе располагается детская площадка, в пешей доступности строятся детский сад и бассейн школы.В Новом Уренгое Артюхов вручил награды врачам центральной городской больницы. Они одними из первых на Ямале включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. "Спасибо вам за эти тяжелые месяцы и бессонные ночи и, конечно, спасибо за спасенные жизни. Мы однозначно будем развивать медицину. Рядом с больницей мы строим новый инфекционный госпиталь. В городе строится детская поликлиника, в следующем году начнем возводить взрослую. В целом, у нас большие планы по развитию медицинского городка", - приводятся в сообщении слова губернатора.Инфекционный центр на 200 коек в городе сдадут уже осенью. За основу взят типовой проект быстровозводимых военных зданий, который адаптирован под условия крайнего Севера: будет сделано утепление стен, кровли, на окнах установят тройные стеклопакеты. Центр прослужит много лет и сможет использоваться под различные медицинские нужды.Оценил губернатор и ход строительства детской поликлиники и женской консультации. Они разместятся в одном здании. Поликлиника будет принимать до 1000 пациентов в сутки, консультация – до 300. Работы завершатся в следующем году, уточняют власти.
https://ria.ru/20200303/1567928961.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576087933.html
новый уренгой
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, новый уренгой, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости.
Более 2 тысяч семей в городе Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО
) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
В ходе большой поездки по муниципалитетам губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
посетил Новый Уренгой. В городе он работал два дня, в том числе в отдаленном микрорайоне Коротчаево.
"В этом году в Новом Уренгое переедут из аварийного фонда 354 семьи. В ближайшие пять лет более двух тысяч семей улучшат жилищные условия. Для этого в городе построят более 20 новых домов. 10 из них – в микрорайоне Славянский, строительство которого осмотрел глава региона. Это пример комплексного благоустройства. Здесь будут построены дома разного класса, всего – более 100 тысяч квадратных метров. В этом году в микрорайоне сдадут детский сад на 300 мест, в 2022 – школу с бассейном", - говорится в сообщении.
В микрорайоне Коротчаево губернатор вручил ключи от квартир семьям, которые переезжают из аварийного жилья. Всего новоселье отметят 136 семей. Дом построен в виде таунхауса, у каждого подъезда - подъемник для людей с инвалидностью. Во дворе располагается детская площадка, в пешей доступности строятся детский сад и бассейн школы.
В Новом Уренгое Артюхов вручил награды врачам центральной городской больницы. Они одними из первых на Ямале включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. "Спасибо вам за эти тяжелые месяцы и бессонные ночи и, конечно, спасибо за спасенные жизни. Мы однозначно будем развивать медицину. Рядом с больницей мы строим новый инфекционный госпиталь. В городе строится детская поликлиника, в следующем году начнем возводить взрослую. В целом, у нас большие планы по развитию медицинского городка", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Инфекционный центр на 200 коек в городе сдадут уже осенью. За основу взят типовой проект быстровозводимых военных зданий, который адаптирован под условия крайнего Севера: будет сделано утепление стен, кровли, на окнах установят тройные стеклопакеты. Центр прослужит много лет и сможет использоваться под различные медицинские нужды.
Оценил губернатор и ход строительства детской поликлиники и женской консультации. Они разместятся в одном здании. Поликлиника будет принимать до 1000 пациентов в сутки, консультация – до 300. Работы завершатся в следующем году, уточняют власти.