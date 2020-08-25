Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200825/zhile-1576278973.html
В Новом Уренгое более двух тысяч семей улучшат жилищные условия
Более 2 тысяч семей в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:40
2020-08-25T13:32
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
новый уренгой
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150921/53/1509215336_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_17ee3a48bae81498a12f90400e23c1f2.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Более 2 тысяч семей в городе <a href="https://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj" target="_blank">Новый Уренгой</a> Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.В ходе большой поездки по муниципалитетам губернатор Ямала <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> посетил Новый Уренгой. В городе он работал два дня, в том числе в отдаленном микрорайоне Коротчаево.В микрорайоне Коротчаево губернатор вручил ключи от квартир семьям, которые переезжают из аварийного жилья. Всего новоселье отметят 136 семей. Дом построен в виде таунхауса, у каждого подъезда - подъемник для людей с инвалидностью. Во дворе располагается детская площадка, в пешей доступности строятся детский сад и бассейн школы.В Новом Уренгое Артюхов вручил награды врачам центральной городской больницы. Они одними из первых на Ямале включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. "Спасибо вам за эти тяжелые месяцы и бессонные ночи и, конечно, спасибо за спасенные жизни. Мы однозначно будем развивать медицину. Рядом с больницей мы строим новый инфекционный госпиталь. В городе строится детская поликлиника, в следующем году начнем возводить взрослую. В целом, у нас большие планы по развитию медицинского городка", - приводятся в сообщении слова губернатора.Инфекционный центр на 200 коек в городе сдадут уже осенью. За основу взят типовой проект быстровозводимых военных зданий, который адаптирован под условия крайнего Севера: будет сделано утепление стен, кровли, на окнах установят тройные стеклопакеты. Центр прослужит много лет и сможет использоваться под различные медицинские нужды.Оценил губернатор и ход строительства детской поликлиники и женской консультации. Они разместятся в одном здании. Поликлиника будет принимать до 1000 пациентов в сутки, консультация – до 300. Работы завершатся в следующем году, уточняют власти.
https://ria.ru/20200303/1567928961.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576087933.html
новый уренгой
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150921/53/1509215336_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_cab3937d1c2b0d2e65aa403a9df020ad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий артюхов, новый уренгой, общество

В Новом Уренгое более двух тысяч семей улучшат жилищные условия

12:40 25.08.2020 (обновлено: 13:32 25.08.2020)
46
© РИА Новости / Андрей Снегирев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Андрей Снегирев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч семей в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
В ходе большой поездки по муниципалитетам губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил Новый Уренгой. В городе он работал два дня, в том числе в отдаленном микрорайоне Коротчаево.

"В этом году в Новом Уренгое переедут из аварийного фонда 354 семьи. В ближайшие пять лет более двух тысяч семей улучшат жилищные условия. Для этого в городе построят более 20 новых домов. 10 из них – в микрорайоне Славянский, строительство которого осмотрел глава региона. Это пример комплексного благоустройства. Здесь будут построены дома разного класса, всего – более 100 тысяч квадратных метров. В этом году в микрорайоне сдадут детский сад на 300 мест, в 2022 – школу с бассейном", - говорится в сообщении.

В микрорайоне Коротчаево губернатор вручил ключи от квартир семьям, которые переезжают из аварийного жилья. Всего новоселье отметят 136 семей. Дом построен в виде таунхауса, у каждого подъезда - подъемник для людей с инвалидностью. Во дворе располагается детская площадка, в пешей доступности строятся детский сад и бассейн школы.
Вид на Новый Уренгой
3 марта, 15:16Ямало-Ненецкий автономный округ
Строительство развязки в Новом Уренгое завершат в 2021 году
В Новом Уренгое Артюхов вручил награды врачам центральной городской больницы. Они одними из первых на Ямале включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. "Спасибо вам за эти тяжелые месяцы и бессонные ночи и, конечно, спасибо за спасенные жизни. Мы однозначно будем развивать медицину. Рядом с больницей мы строим новый инфекционный госпиталь. В городе строится детская поликлиника, в следующем году начнем возводить взрослую. В целом, у нас большие планы по развитию медицинского городка", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Инфекционный центр на 200 коек в городе сдадут уже осенью. За основу взят типовой проект быстровозводимых военных зданий, который адаптирован под условия крайнего Севера: будет сделано утепление стен, кровли, на окнах установят тройные стеклопакеты. Центр прослужит много лет и сможет использоваться под различные медицинские нужды.
Оценил губернатор и ход строительства детской поликлиники и женской консультации. Они разместятся в одном здании. Поликлиника будет принимать до 1000 пациентов в сутки, консультация – до 300. Работы завершатся в следующем году, уточняют власти.
Ключи от квартиры. Архивное фото
21 августа, 12:29
В России планируется запустить единую федеральную базу аренды жилья
100000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовый УренгойОбщество
Рекомендуем
Контроль качества молока
Производители молока в Удмуртии получат дополнительные субсидии
Пульт управления светофорами города Москвы
Почти семь тысяч обращений по "чистоте" поступило в Подмосковье за неделю
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа
Вид на улицу Баумана в Казани
Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей
Ученики во время урока
В ОП призвали обеспечить все школы рециркуляторами воздуха
Северо-Крымский канал
В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель готов посетить Белоруссию для поиска выхода из кризиса
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Прихожане схимонаха Сергия должны выбрать новый приход, заявили в епархии
Провал грунта
Свыше 97 тысяч ям во дворах устранено в Подмосковье с начала года
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области.
Юрий Борисов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 120 пациентов с COVID-19
Певица Пелагея
Сделавшая замечание Пелагее трехлетняя дочь рассмешила подписчиков певицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
На форуме "Армия — 2020" подписано соглашений на 250 миллиардов рублей
Российские рубли
Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий "рабочими вещами"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
Лента новостейМолния