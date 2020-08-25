https://ria.ru/20200825/zhile-1576278973.html

В Новом Уренгое более двух тысяч семей улучшат жилищные условия

Более 2 тысяч семей в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:40

2020-08-25T12:40

2020-08-25T13:32

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

новый уренгой

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Более 2 тысяч семей в городе <a href="https://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj" target="_blank">Новый Уренгой</a> Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) за пять лет улучшат жилищные условия, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.В ходе большой поездки по муниципалитетам губернатор Ямала <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> посетил Новый Уренгой. В городе он работал два дня, в том числе в отдаленном микрорайоне Коротчаево.В микрорайоне Коротчаево губернатор вручил ключи от квартир семьям, которые переезжают из аварийного жилья. Всего новоселье отметят 136 семей. Дом построен в виде таунхауса, у каждого подъезда - подъемник для людей с инвалидностью. Во дворе располагается детская площадка, в пешей доступности строятся детский сад и бассейн школы.В Новом Уренгое Артюхов вручил награды врачам центральной городской больницы. Они одними из первых на Ямале включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. "Спасибо вам за эти тяжелые месяцы и бессонные ночи и, конечно, спасибо за спасенные жизни. Мы однозначно будем развивать медицину. Рядом с больницей мы строим новый инфекционный госпиталь. В городе строится детская поликлиника, в следующем году начнем возводить взрослую. В целом, у нас большие планы по развитию медицинского городка", - приводятся в сообщении слова губернатора.Инфекционный центр на 200 коек в городе сдадут уже осенью. За основу взят типовой проект быстровозводимых военных зданий, который адаптирован под условия крайнего Севера: будет сделано утепление стен, кровли, на окнах установят тройные стеклопакеты. Центр прослужит много лет и сможет использоваться под различные медицинские нужды.Оценил губернатор и ход строительства детской поликлиники и женской консультации. Они разместятся в одном здании. Поликлиника будет принимать до 1000 пациентов в сутки, консультация – до 300. Работы завершатся в следующем году, уточняют власти.

https://ria.ru/20200303/1567928961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576087933.html

новый уренгой

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, новый уренгой, общество