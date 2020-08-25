https://ria.ru/20200825/pokhorony-1576291494.html

В Ярославле похоронили погибших при взрыве газа

Похороны погибших при взрыве газа в Ярославле двух женщин и ребенка прошли во вторник, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:18

2020-08-25T15:18

2020-08-25T15:18

взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Похороны погибших при взрыве газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> двух женщин и ребенка прошли во вторник, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."Похороны состоялись. Мэрия оказала помощь в их организации", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на прощание с погибшими пришло много людей.Ранее сообщалось, что муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ" безвозмездно окажет семьям погибших комплекс услуг по захоронению.В пятницу вечером в многоэтажном доме в Ярославле произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.

https://ria.ru/20200823/gaz-1576207261.html

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия