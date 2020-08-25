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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576280550.html
ВОЗ прокомментировала сообщения о повторном заражении коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации, заявила на брифинге в РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:04
2020-08-25T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
маргарет харрис
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 25 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_Margaret_KHarris/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Харрис</a>."У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались, либо это были проблемы с тестированием. Но важно отметить, что таких случаев было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными", - сказала она, комментируя случай повторного заражения в Гонконге.По ее словам, этот случай крайне важен для понимания того, как вырабатывается иммунитет, сколько длится и как на него будет влиять вакцина. Харрис подчеркнула, что <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный иммунитет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, маргарет харрис, воз, в мире

ВОЗ прокомментировала сообщения о повторном заражении коронавирусом

13:04 25.08.2020 (обновлено: 18:44 25.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались, либо это были проблемы с тестированием. Но важно отметить, что таких случаев было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными", - сказала она, комментируя случай повторного заражения в Гонконге.
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По ее словам, этот случай крайне важен для понимания того, как вырабатывается иммунитет, сколько длится и как на него будет влиять вакцина. Харрис подчеркнула, что ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный иммунитет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисВОЗВ мире
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