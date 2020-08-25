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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576266376.html
Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
Большинство россиян (61%) не боятся заболеть коронавирусной инфекцией, а 13% готовы прийти в офис с недомоганием, показал опрос сервиса "Работа.ру", который... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T03:25
2020-08-25T03:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Большинство россиян (61%) не боятся заболеть <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией, а 13% готовы прийти в офис с недомоганием, показал опрос сервиса <a href="https://www.rabota.ru/" target="_blank">"Работа.ру"</a>, который имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным опроса, треть (33%) респондентов боятся заразиться коронавирусом, а переболели или болеют им только 6%.Говоря о предпринимаемых мерах для защиты здоровья, большинство опрошенных (60%) отметили, что носят маски в общественных местах, 40% регулярно обрабатывают руки санитайзером, 17% не пользуются общественным транспортом, а 16% надевают перчатки в общественных местах.Еще 8% опрошенных продолжают соблюдать самоизоляцию и не выходят из дома без веской причины, 7% ответили, что предпринимают другие меры, а 29% отметили, что не делают для защиты ничего.При этом, отвечая на вопрос: "Что вы сделаете, если почувствуете недомогание?", 13% ответили, что продолжат ходить на работу. О планах взять больничный при недомогании заявило большинство (59%) опрошенных, примерно каждый шестой (15%) отпросится у начальника и будет работать из дома, еще 13% также отпросятся, но работу приостановят."За время пандемии россияне стали более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих коллег. Согласно нашему исследованию, при симптомах ОРВИ продолжили бы ходить на работу только 13%, тогда как в марте 2020 года этот показатель был существенно выше (примерно 37% респондентов)", - прокомментировала данные опроса Head of HR сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.По ее словам, число тех, кто берет больничный, также выросло с 38% в марте до 59% в августе. Однако поскольку большинство россиян уверены в своей неуязвимости перед коронавирусом, ответственность за здоровье сотрудников ляжет на плечи работодателей, добавила Санина, уточнив, что им предстоит разъяснить не только серьезность ситуации, но и важность соблюдения противовирусных мер.Опрос проводился в августе среди более чем 5 тысяч сотрудников российских компаний из всех округов России.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576146780.html
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576265086.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19

03:25 25.08.2020
80
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большинство россиян (61%) не боятся заболеть коронавирусной инфекцией, а 13% готовы прийти в офис с недомоганием, показал опрос сервиса "Работа.ру", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, треть (33%) респондентов боятся заразиться коронавирусом, а переболели или болеют им только 6%.
Говоря о предпринимаемых мерах для защиты здоровья, большинство опрошенных (60%) отметили, что носят маски в общественных местах, 40% регулярно обрабатывают руки санитайзером, 17% не пользуются общественным транспортом, а 16% надевают перчатки в общественных местах.
Еще 8% опрошенных продолжают соблюдать самоизоляцию и не выходят из дома без веской причины, 7% ответили, что предпринимают другие меры, а 29% отметили, что не делают для защиты ничего.
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При этом, отвечая на вопрос: "Что вы сделаете, если почувствуете недомогание?", 13% ответили, что продолжат ходить на работу. О планах взять больничный при недомогании заявило большинство (59%) опрошенных, примерно каждый шестой (15%) отпросится у начальника и будет работать из дома, еще 13% также отпросятся, но работу приостановят.
"За время пандемии россияне стали более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих коллег. Согласно нашему исследованию, при симптомах ОРВИ продолжили бы ходить на работу только 13%, тогда как в марте 2020 года этот показатель был существенно выше (примерно 37% респондентов)", - прокомментировала данные опроса Head of HR сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
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По ее словам, число тех, кто берет больничный, также выросло с 38% в марте до 59% в августе. Однако поскольку большинство россиян уверены в своей неуязвимости перед коронавирусом, ответственность за здоровье сотрудников ляжет на плечи работодателей, добавила Санина, уточнив, что им предстоит разъяснить не только серьезность ситуации, но и важность соблюдения противовирусных мер.
Опрос проводился в августе среди более чем 5 тысяч сотрудников российских компаний из всех округов России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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