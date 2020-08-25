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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200825/gazifikatsiya-1576298795.html
Власти Ленобласти и "Газпром" газифицируют регион за пять лет
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу газификации региона, согласно которой к... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:21
2020-08-25T17:20
ленинградская область
александр дрозденко
газпром
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости</strong>. Губернатор Ленинградской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> и председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу газификации региона, согласно которой к 2025 году область будет газифицирована почти на 100%, заявил глава региона во время подписания документа во вторник.Согласно документу, до 2025 года природный газ придет в 412 населенных пунктов. За пять лет ПАО "Газпром" вложит в газификацию Ленинградской области более 31 миллиарда рублей."Для нас это самая масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области. Особенно важны ее социальная направленность и газификация более 100 промышленных предприятий. К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-процентное исполнение генеральной схемы газификации региона — будет выполнено 97,5%" — сказал Дрозденко.Он отметил, что в Ленинградской области будет построено 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2000 километров, которые позволят газифицировать 412 населенных пунктов. Запланировано ввести в эксплуатацию семь газораспределительных станций: ГРС Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Также будут реконструированы либо технически перевооружены еще 7 ГРС: ГРС Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Большевик, ГРС Ополье, ГРС Пригородная, ГРС Ильичево.Чтобы осуществить задуманное "Газпром" выделяет почти в шесть раз больше средств, чем по программе предыдущих пяти лет. Это самый большой прирост за всю историю Ленобласти: газификация вырастет на 11%. В свою очередь правительство Ленинградской области обеспечивает строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов в газифицируемых населенных пунктах — запланировано более 1100 км. На природный газ переведут более 54 тысяч квартир и домовладений и 104 котельных. Сумма софинансирования со стороны региона превысит 12 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200825/musor-1576297412.html
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александр дрозденко, газпром

Власти Ленобласти и "Газпром" газифицируют регион за пять лет

17:21 25.08.2020
83
© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу газификации региона, согласно которой к 2025 году область будет газифицирована почти на 100%, заявил глава региона во время подписания документа во вторник.
Согласно документу, до 2025 года природный газ придет в 412 населенных пунктов. За пять лет ПАО "Газпром" вложит в газификацию Ленинградской области более 31 миллиарда рублей.
"Для нас это самая масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области. Особенно важны ее социальная направленность и газификация более 100 промышленных предприятий. К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-процентное исполнение генеральной схемы газификации региона — будет выполнено 97,5%" — сказал Дрозденко.
Он отметил, что в Ленинградской области будет построено 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2000 километров, которые позволят газифицировать 412 населенных пунктов. Запланировано ввести в эксплуатацию семь газораспределительных станций: ГРС Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Также будут реконструированы либо технически перевооружены еще 7 ГРС: ГРС Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Большевик, ГРС Ополье, ГРС Пригородная, ГРС Ильичево.
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Вчера, 17:18Ленинградская область
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Чтобы осуществить задуманное "Газпром" выделяет почти в шесть раз больше средств, чем по программе предыдущих пяти лет. Это самый большой прирост за всю историю Ленобласти: газификация вырастет на 11%. В свою очередь правительство Ленинградской области обеспечивает строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов в газифицируемых населенных пунктах — запланировано более 1100 км. На природный газ переведут более 54 тысяч квартир и домовладений и 104 котельных. Сумма софинансирования со стороны региона превысит 12 миллиардов рублей.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоГазпром
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