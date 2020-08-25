https://ria.ru/20200825/dtp-1576268809.html

Три человека погибли после столкновения двух авто в Ростовской области

Еще два человека скончались после аварии с двумя автомобилями на трассе в Октябрьском районе Ростовской области, число жертв возросло до трех, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:47

2020-08-25T08:47

2020-08-25T09:17

ростовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576269513_0:38:720:443_1400x0_80_0_0_d204c7d5bf9987ccc19c07b33ce20933.png

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Еще два человека скончались после аварии с двумя автомобилями на трассе в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, число жертв возросло до трех, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в понедельник вечером на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни". По предварительным данным, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat.Сообщалось, что погибла пассажирка Mercedes. Еще шесть человек, включая ребенка 2018 года рождения, пострадали.Таким образом, в аварии погибли три человека, еще пятеро пострадали.

https://ria.ru/20200727/1574992044.html

1

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия