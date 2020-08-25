Три человека погибли после столкновения двух авто в Ростовской области
08:47 25.08.2020 (обновлено: 09:17 25.08.2020)
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© Фото : ГИБДД по Ростовской областиПоследствия ДТП на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни"
© Фото : ГИБДД по Ростовской области
Последствия ДТП на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Еще два человека скончались после аварии с двумя автомобилями на трассе в Октябрьском районе Ростовской области, число жертв возросло до трех, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в понедельник вечером на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни". По предварительным данным, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat.
Сообщалось, что погибла пассажирка Mercedes. Еще шесть человек, включая ребенка 2018 года рождения, пострадали.
"От полученных травм в больнице скончались пассажир Fiat - женщина 1949 года рождения и пассажир Mercedes", - сказал представитель ведомства. Кроме того, по уточненным данным, водитель Mercedes также получил травмы, отнесен к категории пострадавших.
Таким образом, в аварии погибли три человека, еще пятеро пострадали.
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