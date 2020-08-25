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Три человека погибли после столкновения двух авто в Ростовской области
Еще два человека скончались после аварии с двумя автомобилями на трассе в Октябрьском районе Ростовской области, число жертв возросло до трех, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:47
2020-08-25T09:17
ростовская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Еще два человека скончались после аварии с двумя автомобилями на трассе в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, число жертв возросло до трех, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в понедельник вечером на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни". По предварительным данным, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat.Сообщалось, что погибла пассажирка Mercedes. Еще шесть человек, включая ребенка 2018 года рождения, пострадали.Таким образом, в аварии погибли три человека, еще пятеро пострадали.
https://ria.ru/20200727/1574992044.html
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ростовская область
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Новости
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ростовская область, происшествия

Три человека погибли после столкновения двух авто в Ростовской области

08:47 25.08.2020 (обновлено: 09:17 25.08.2020)
4867
© Фото : ГИБДД по Ростовской областиПоследствия ДТП на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни"
Последствия ДТП на 20-м километре автодороги Новочеркасск - Каменоломни
© Фото : ГИБДД по Ростовской области
Последствия ДТП на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Еще два человека скончались после аварии с двумя автомобилями на трассе в Октябрьском районе Ростовской области, число жертв возросло до трех, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в понедельник вечером на 20-м километре автодороги "Новочеркасск - Каменоломни". По предварительным данным, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat.
Сообщалось, что погибла пассажирка Mercedes. Еще шесть человек, включая ребенка 2018 года рождения, пострадали.
"От полученных травм в больнице скончались пассажир Fiat - женщина 1949 года рождения и пассажир Mercedes", - сказал представитель ведомства. Кроме того, по уточненным данным, водитель Mercedes также получил травмы, отнесен к категории пострадавших.
Таким образом, в аварии погибли три человека, еще пятеро пострадали.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
27 июля, 15:38
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0101782
Обсудить 1
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