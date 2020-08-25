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Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения
Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:07
2020-08-25T10:28
форум "армия — 2020"
виктор кладов
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
китай
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китай</a> совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kladov/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Кладов</a> заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
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форум "армия — 2020", виктор кладов, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), китай, безопасность

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

09:07 25.08.2020 (обновлено: 10:28 25.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги России и Китая. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано", — сказали в ФСВТС.

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
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Форум "Армия — 2020"Виктор КладовФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)КитайБезопасность
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