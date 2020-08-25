https://ria.ru/20200825/bezopasnost-1576269235.html
Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения
Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:07
2020-08-25T09:07
2020-08-25T10:28
форум "армия — 2020"
виктор кладов
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
китай
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китай</a> совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kladov/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Кладов</a> заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
12
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2020", виктор кладов, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), китай, безопасность