"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
17:07 25.08.2020 (обновлено: 00:07 26.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова о возможности у президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Крым, отметил, что подобный шанс есть у многих, "главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова".
Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все возможности" для наступления на Крым. Также Турчинов выразил готовность "помочь" украинскому президенту в "реализации наступления".
"Возможность вторгнуться на территорию Крыма есть у многих, главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова. Если уж так неймётся официальному Киеву осуществить агрессию в отношении полуострова и живущих на нем людей, то это будет поистине трагическая страница в истории российского и украинского народов. Для Украины это будет глобальный траур, для нас - общенародное сожаление. Мы будем вынуждены разгромить группировку, зашедшую на нашу территорию, а чтобы урок запомнился надолго, - нанести ракетные удары по всем целям, представляющим опасность для российского Крыма. Мы искренне этого не хотим", - сказал Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".