https://ria.ru/20200825/balbek-1576297991.html

"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова о возможности у президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Крым, отметил, что подобный шанс есть у... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:07

2020-08-25T17:07

2020-08-26T00:07

россия

руслан бальбек

владимир зеленский

республика крым

севастополь

александр турчинов

украина

политика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя слова о возможности у президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> вторгнуться в Крым, отметил, что подобный шанс есть у многих, "главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова".Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Турчинов</a> заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все возможности" для наступления на Крым. Также Турчинов выразил готовность "помочь" украинскому президенту в "реализации наступления".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200825/krym-1576289854.html

tacole7404 Шумеры совсем берега не видят? Пора в чувство приводить однако. 37

salivina Замечательный ответ!!! Ничего лишнего, всё точно! 21

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россия

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан бальбек, владимир зеленский, республика крым, севастополь, александр турчинов, украина, политика