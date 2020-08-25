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https://ria.ru/20200825/balbek-1576297991.html
"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова о возможности у президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Крым, отметил, что подобный шанс есть у... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:07
2020-08-26T00:07
россия
руслан бальбек
владимир зеленский
республика крым
севастополь
александр турчинов
украина
политика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя слова о возможности у президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> вторгнуться в Крым, отметил, что подобный шанс есть у многих, "главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова".Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Турчинов</a> заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все возможности" для наступления на Крым. Также Турчинов выразил готовность "помочь" украинскому президенту в "реализации наступления".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200825/krym-1576289854.html
Шумеры совсем берега не видят? Пора в чувство приводить однако.
37
Замечательный ответ!!! Ничего лишнего, всё точно!
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россия
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
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россия, руслан бальбек, владимир зеленский, республика крым, севастополь, александр турчинов, украина, политика

"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым

17:07 25.08.2020 (обновлено: 00:07 26.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова о возможности у президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Крым, отметил, что подобный шанс есть у многих, "главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова".
Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все возможности" для наступления на Крым. Также Турчинов выразил готовность "помочь" украинскому президенту в "реализации наступления".

"Возможность вторгнуться на территорию Крыма есть у многих, главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова. Если уж так неймётся официальному Киеву осуществить агрессию в отношении полуострова и живущих на нем людей, то это будет поистине трагическая страница в истории российского и украинского народов. Для Украины это будет глобальный траур, для нас - общенародное сожаление. Мы будем вынуждены разгромить группировку, зашедшую на нашу территорию, а чтобы урок запомнился надолго, - нанести ракетные удары по всем целям, представляющим опасность для российского Крыма. Мы искренне этого не хотим", - сказал Бальбек РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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24291001
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РоссияРуслан БальбекВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольАлександр ТурчиновУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Шумеры совсем берега не видят? Пора в чувство приводить однако.
25 августа, 17:16
ttacole7404
3402001
Замечательный ответ!!! Ничего лишнего, всё точно!
25 августа, 17:44
salivina
1911000
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