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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/zaderzhanie-1576241872.html
Задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей
Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:27
2020-08-24T14:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики<a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank"> Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="https://ria.ru/organization_Belaruskalijj" target="_blank">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/oppozitsiya-1576228054.html
https://ria.ru/20200824/mitingi-1576234099.html
Работники предприятий даже не знают этих предводителей
60
Теперь будет стачки в тюрьме организовывать))))
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей

14:27 24.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.

"Лавринович задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса", - рассказала Ганусевич. При этом собеседница агентства не уточнила, о каком именно правонарушении идет речь.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.
Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Вчера, 11:32Протесты в Белоруссии
В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
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164201416
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Работники предприятий даже не знают этих предводителей
24 августа, 14:30
ОСОльга Селина
4534008
Теперь будет стачки в тюрьме организовывать))))
24 августа, 15:06
Александр Невский
12110012
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