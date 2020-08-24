https://ria.ru/20200824/zaderzhanie-1576241872.html

Задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей

Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:27

2020-08-24T14:27

2020-08-24T14:27

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики<a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank"> Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="https://ria.ru/organization_Belaruskalijj" target="_blank">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/oppozitsiya-1576228054.html

https://ria.ru/20200824/mitingi-1576234099.html

Ольга Селина Работники предприятий даже не знают этих предводителей 60

Александр Невский Теперь будет стачки в тюрьме организовывать)))) 26

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире