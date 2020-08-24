Задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей
2475
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.
"Лавринович задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса", - рассказала Ганусевич. При этом собеседница агентства не уточнила, о каком именно правонарушении идет речь.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.
Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>