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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/vmeshatelstvo-1576234667.html
Кремль обеспокоен признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии
В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим, заявил журналистам РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:39
2020-08-24T12:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию: "это трамплин, это наше общее мнение с Владимиром Путиным".Отвечая на вопрос о том, что за силы целятся в Россию, Песков отметил, что "это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>"."Такой элемент он есть, и, ...к сожалению, от него нельзя абстрагироваться", - отметил Песков.Он также добавил, что "воздержался бы от большей детализации".Пресс-секретарь президента также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а история с вмешательством - "это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво."Собственно, факты говорят сами за себя", - заключил Песков.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Кремль обеспокоен признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии

12:39 24.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию: "это трамплин, это наше общее мнение с Владимиром Путиным".

"В данном случае я только могу повторить то, что мы уже говорили. Действительно, мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - сказал Песков, отвечая на просьбу уточнить, уверен ли президент РФ в том, что внешние силы дестабилизируют обстановку в Белоруссии, а целью атаки является Россия.

Отвечая на вопрос о том, что за силы целятся в Россию, Песков отметил, что "это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Белоруссии".
"Такой элемент он есть, и, ...к сожалению, от него нельзя абстрагироваться", - отметил Песков.
Он также добавил, что "воздержался бы от большей детализации".
Пресс-секретарь президента также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а история с вмешательством - "это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво.
"Собственно, факты говорят сами за себя", - заключил Песков.
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