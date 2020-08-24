Кремль обеспокоен признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию: "это трамплин, это наше общее мнение с Владимиром Путиным".
"В данном случае я только могу повторить то, что мы уже говорили. Действительно, мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - сказал Песков, отвечая на просьбу уточнить, уверен ли президент РФ в том, что внешние силы дестабилизируют обстановку в Белоруссии, а целью атаки является Россия.
Отвечая на вопрос о том, что за силы целятся в Россию, Песков отметил, что "это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Белоруссии".
"Такой элемент он есть, и, ...к сожалению, от него нельзя абстрагироваться", - отметил Песков.
Он также добавил, что "воздержался бы от большей детализации".
Пресс-секретарь президента также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а история с вмешательством - "это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво.
"Собственно, факты говорят сами за себя", - заключил Песков.
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