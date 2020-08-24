https://ria.ru/20200824/vmeshatelstvo-1576234667.html

Кремль обеспокоен признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии

В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим, заявил журналистам РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:39

2020-08-24T12:39

2020-08-24T12:39

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211712_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_81004589f5c68ff3f41febeca99c9814.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию: "это трамплин, это наше общее мнение с Владимиром Путиным".Отвечая на вопрос о том, что за силы целятся в Россию, Песков отметил, что "это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>"."Такой элемент он есть, и, ...к сожалению, от него нельзя абстрагироваться", - отметил Песков.Он также добавил, что "воздержался бы от большей детализации".Пресс-секретарь президента также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а история с вмешательством - "это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво."Собственно, факты говорят сами за себя", - заключил Песков.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире