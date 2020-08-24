https://ria.ru/20200824/turtsiya-1576243803.html

Министр туризма Турции сказал, сколько гостей ждут в стране в этом году

Турция рассчитывает принять в этом году до 15 миллионов туристов, что принесет около 11 миллиардов долларов дохода, сообщает Xinhuanet со ссылкой на министра... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:20

2020-08-24T16:20

2020-08-24T16:24

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Турция рассчитывает принять в этом году до 15 миллионов туристов, что принесет около 11 миллиардов долларов дохода, <a href="http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/24/c_139314270.htm" target="_blank">сообщает</a> Xinhuanet со ссылкой на министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.Он отметил, что туристический сектор начал набирать обороты с июня, когда страна стала ослаблять ограничения на поездки, введенные из-за COVID-19."Интенсивное авиасообщение началось с таких стран, как Россия, Украина, Великобритания и Германия", — сказал Эрсой, отметив, что в общей сложности до конца июля в Турцию прибыло 6,5 миллиона иностранных туристов."Туристический сезон начался поздно, но, похоже, он и закончится поздно", — добавил он.Министр также отметил, что ожидания Турции на 2020 год очень высоки, но из-за пандемии произойдет серьезное сокращение по сравнению с прошлогодними показателями.В 2019 году Турция приняла 45 миллионов туристов, что принесло ей в общей сложности 34,5 миллиарда долларов дохода.

https://ria.ru/20200810/1575439238.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, новости - туризм, великобритания, турция, украина