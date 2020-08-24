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Туризм
https://ria.ru/20200824/turtsiya-1576243803.html
Министр туризма Турции сказал, сколько гостей ждут в стране в этом году
Турция рассчитывает принять в этом году до 15 миллионов туристов, что принесет около 11 миллиардов долларов дохода, сообщает Xinhuanet со ссылкой на министра... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:20
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туризм
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туризм
новости - туризм
великобритания
турция
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Турция рассчитывает принять в этом году до 15 миллионов туристов, что принесет около 11 миллиардов долларов дохода, <a href="http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/24/c_139314270.htm" target="_blank">сообщает</a> Xinhuanet со ссылкой на министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.Он отметил, что туристический сектор начал набирать обороты с июня, когда страна стала ослаблять ограничения на поездки, введенные из-за COVID-19."Интенсивное авиасообщение началось с таких стран, как Россия, Украина, Великобритания и Германия", — сказал Эрсой, отметив, что в общей сложности до конца июля в Турцию прибыло 6,5 миллиона иностранных туристов."Туристический сезон начался поздно, но, похоже, он и закончится поздно", — добавил он.Министр также отметил, что ожидания Турции на 2020 год очень высоки, но из-за пандемии произойдет серьезное сокращение по сравнению с прошлогодними показателями.В 2019 году Турция приняла 45 миллионов туристов, что принесло ей в общей сложности 34,5 миллиарда долларов дохода.
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
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россия, туризм, новости - туризм, великобритания, турция, украина

Министр туризма Турции сказал, сколько гостей ждут в стране в этом году

16:20 24.08.2020 (обновлено: 16:24 24.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Турция рассчитывает принять в этом году до 15 миллионов туристов, что принесет около 11 миллиардов долларов дохода, сообщает Xinhuanet со ссылкой на министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.
Он отметил, что туристический сектор начал набирать обороты с июня, когда страна стала ослаблять ограничения на поездки, введенные из-за COVID-19.
"Интенсивное авиасообщение началось с таких стран, как Россия, Украина, Великобритания и Германия", — сказал Эрсой, отметив, что в общей сложности до конца июля в Турцию прибыло 6,5 миллиона иностранных туристов.
"Туристический сезон начался поздно, но, похоже, он и закончится поздно", — добавил он.
Министр также отметил, что ожидания Турции на 2020 год очень высоки, но из-за пандемии произойдет серьезное сокращение по сравнению с прошлогодними показателями.
В 2019 году Турция приняла 45 миллионов туристов, что принесло ей в общей сложности 34,5 миллиарда долларов дохода.
Каппадокия
10 августа, 08:00Туризм
Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году
200005
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