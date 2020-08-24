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МСП Банк подписал соглашение о взаимодействии с концерном "Алмаз-Антей"

МСП Банк и Корпорация МСП подписали на полях форума "Армия 2020" в подмосковном парке "Патриот" трехстороннее соглашение о сотрудничестве с концерном... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:12

2020-08-24T19:12

2020-08-24T19:12

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 24 авг- РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> и <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорация МСП</a> подписали на полях форума "Армия 2020" в подмосковном парке "Патриот" трехстороннее соглашение о сотрудничестве с концерном "Алмаз–Антей" с целью оказания поддержки субъектам МСП, деятельность которых связана с выполнением программы диверсификации производства концерна и выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, а также при поиске проектов быстрорастущих инновационных субъектов МСП в сфере производства гражданской продукции.Соглашение, а также "дорожная карта" по его реализации подписаны сроком на три года.Как сообщил журналистам после подписания документа председатель правления МСП Банка <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Golovanov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Голованов</a>, банк рассматривает три направления взаимодействия с концерном "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>"."Основное из них - это финансирование высокотехнологичных субъектов МСП. Мы уже прокредитовали ряд предприятий, которые относятся к приоритетным направлениям деятельности концерна, - это высокотехнологичные компании, газели, стартапы с научно-техническим потенциалом. В этом мы можем стать полезными для концерна. Второе направление - это взаимодействие с "Алмаз-Антей" в части тех поставщиков, малых и средних предпринимателей, которые у них являются базовыми, основными. И мы могли бы рассмотреть соучастие в качестве банка-кредитора для развития их бизнеса. И третье - на сегодняшний день в банке открыто порядке 47 представительств во все городах, которые являются приоритетными. Это Северный Кавказ, Дальний Восток. С их помощью мы будем искать соответствующих предпринимателей и предприятия, которые смогли бы стать потенциальными поставщиками", - сказал Голованов.<br>Генеральный директор Корпорации МСП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> подчеркнул, что подписанные соглашение и дорожная карта - это "чётко структурированные документы, позволяющие поэтапно контролировать результаты совместной работы".Что касается продвижения уже производящейся концерном продукции гражданского назначения и созданием рынка сбыта для такой продукции, которая будет выпускаться в ближайшее время, то Корпорация МСП будет разрабатывать маркетинговые стандарты для предприятий концерна. "Для реализации проектов будут привлекаться субъекты МСП, наша задача: создать благоприятные условия для компаний малого и среднего бизнеса по их интеграции в такие проекты, в том числе путём информирования субъектов МСП о потребностях концерна", - сообщил он.Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров, в свою очередь, отметил, что у "Алмаз-Антея" как одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, "уже есть отработанные технологии и реализации задач для гражданской отрасти"."Пока рановато говорить, в связи с подписанным соглашением, о процентном соотношении и перераспределении гражданской и оборонной промышленности на нашем предприятии. Совершенно очевидно, что масштаб и технологии, которые будут поддержаны МСП, в ближайшее время будут давать свои результаты", - сказал журналистам Ведров.В пресс-службе МСП банка напоминли, что соглашение подписано во исполнение поручений президента России по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса и привлечению их к реализации национальных проектов,

https://ria.ru/20200819/1575973542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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